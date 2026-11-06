Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Dự và phát biểu khai mạc tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Quốc Khanh - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại các điểm cầu xã, phường có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, quân sự, bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ dân phố và người có uy tín.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thương mại điện tử; Nghị định số 248/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, cập nhật những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Trần Quốc Khanh - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khanh - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) là dịp khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy hiệu quả các nền tảng số, kênh thông tin chính thống, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Từ đầu năm tới nay, Sở Tư pháp đã xây dựng hơn 1.300 sản phẩm tuyên truyền pháp luật dưới hình thức tin, bài, infographic, video, hỏi đáp; phối hợp tổ chức 37 hội nghị tại cơ sở và 3 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 38 điểm cầu xã, phường, thu hút hơn 7.000 lượt người tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Phát triển Thương mại điện tử trong nước, Cục Thương mại điện tử, Bộ Công Thương giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Thương mại điện tử.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giúp các đại biểu kịp thời cập nhật, vận dụng các quy định mới vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.