Hội nghị Hợp tác di sản thế giới với chủ đề 'Đà Nẵng - Nơi di sản gặp gỡ tương lai'

Đây là một trong những sự kiện quốc tế trọng điểm của thành phố, gắn với kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Grand Sheraton Đà Nẵng, Furama Resort Đà Nẵng, Trung tâm hành chính thành phố, Công viên APEC và các điểm di sản.

Thành phần tham dự dự kiến có đại diện lãnh đạo UNESCO, Tổ chức các thành phố di sản thế giới (OWHC), các tổ chức quốc tế, đại sứ, tổng lãnh sự, chuyên gia, nhà nghiên cứu cùng đại diện các địa phương có di sản trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, ngày 3/12, các đại biểu tham gia chương trình trải nghiệm “Con đường di sản” kết nối ma nhai Ngũ Hành Sơn, Khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An; tìm hiểu các làng nghề truyền thống và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Ký ức Hội An”. Đại biểu hoàn thành hành trình 3 điểm đến sẽ được nhận Passport “Đại sứ di sản thành phố Đà Nẵng”.

Ngày 4/12 diễn ra các hoạt động chính, gồm hội thảo chuyên đề về hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản; triển lãm hình ảnh, video và ứng dụng số trong quản lý di sản tại Công viên APEC.

Đáng chú ý, phiên đối thoại lãnh đạo “Gặp gỡ Đà Nẵng - Kết nối di sản hướng tới tương lai” tập trung thảo luận về ngoại giao di sản, quản trị đô thị bền vững, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và hợp tác công tư trong bảo tồn di sản.

Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố dự kiến khởi động sáng kiến gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO; phát động cuộc thi “Sáng kiến trẻ về bảo tồn môi trường và di sản văn hóa”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và xúc tiến hợp tác quốc tế về di sản.

Bên cạnh đó, triển lãm “50 năm Việt Nam - UNESCO: Từ di sản quốc gia đến dấu ấn Đà Nẵng” cùng các chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống, thủ công sáng tạo sẽ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương.

Thông qua hội nghị, hướng đến xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng - Thành phố di sản, sáng tạo và giàu bản sắc”, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý di sản, phát triển du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa, từng bước khẳng định vị thế trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế của khu vực.