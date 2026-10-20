Các thành viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Hội nghị có sự tham gia của các thành viên hội đồng là đại diện UBTƯ hội; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh/thành phố; đại diện CLB Sao Vàng đất Việt, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông; đại diện đơn vị kiểm toán.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 được triển khai từ tháng 7/2026. Sau gần 2 tháng triển khai, từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký tham gia, qua quá trình rà soát, sàng lọc và lựa chọn tại các tỉnh, thành phố, đơn vị, đã có 316 doanh nghiệp thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng.

Tại hội nghị sơ tuyển, hội đồng bình chọn đã xem xét, đánh giá các doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đăng ký, dữ liệu tổng hợp của Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam và ý kiến thảo luận của các thành viên hội đồng. Công tác bình chọn được thực hiện theo Quy chế giải thưởng, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công tâm, minh bạch và có cơ sở đánh giá rõ ràng.

Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Hội đồng bình chọn sơ tuyển đã lựa chọn được 229 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn vào vòng Thẩm định thực tế và Chung tuyển giải thưởng.

Công tác Thẩm định thực tế các doanh nghiệp qua vòng Sơ tuyển sẽ được thực hiện ngay sau Hội nghị Sơ tuyển.

Căn cứ vào kết quả thẩm định, Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 phát biểu tại hội nghị

Ông Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Lưu Trà My, Phó Chủ tịch VYEA, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026

Các thành viên Hội đồng thảo luận

Bà Hoàng Thị Linh, Thành viên Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026

Ông Nguyễn Duy Tụ, Thành viên Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026

Ông Nguyễn Vũ Linh, Thành viên Hội đồng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026