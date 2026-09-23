Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-BCH ngày 18/6/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Chương trình hành động số 01/CTHĐ-BCH ngày 6/8/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị cũng triển khai các Nghị quyết số 09, 10, 11, 12, 13, 14 và 15/NQ-BCH ngày 10/9/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tập trung vào các nội dung: hỗ trợ phụ nữ khuyết tật; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội; nâng cao chất lượng cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia quản lý nhà nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2026 - 2031.

Đồng chí Trần Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh quán triệt các nghị quyết của Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt Hướng dẫn số 03/HD-BTV ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ hội các cấp nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các văn bản mới của Trung ương; từ đó vận dụng vào thực tiễn, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.