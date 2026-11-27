Hội nghị giới thiệu "Khu làm việc chung" hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Các đại biểu dự hội nghị

“Khu làm việc chung” hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng tại Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, địa chỉ đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La. Với diện tích 36 m², tạo không gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp trưng bày sản phẩm, tham gia tập huấn kiến thức, kết nối với chuyên gia tư vấn đa lĩnh vực và livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2026–2028, “Khu làm việc chung” tập trung vận hành thử nghiệm, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức cung cấp dịch vụ; phấn đấu bố trí tối thiểu 10 chỗ làm việc, đồng thời xây dựng mạng lưới ít nhất 10 chuyên gia thường xuyên hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính và marketing.

Đại diện các chuyên gia phát biểu tại hội nghị

Trong hai năm 2027 và 2028, mỗi năm, “Khu làm việc chung” đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động đào tạo, ươm tạo, tăng tốc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Giai đoạn 2029–2030, mô hình hướng tới vận hành ổn định, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu mặt bằng làm việc cho ít nhất 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc xây dựng “Khu làm việc chung” là hướng đi thiết thực, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện mô hình, tăng cường kết nối chuyên gia, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá và mở rộng thị trường. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm “Khu làm việc chung” hoạt động hiệu quả, trở thành đầu mối kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham gia cắt băng khánh thành "Khu làm việc chung"

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm - đối tác chiến lược và Mạng lưới chuyên gia, cố vấn

Các đại biểu tham quan "khu làm việc chung"