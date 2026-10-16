Hội nghị giao lưu, kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Dự hội nghị, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Vũ Huy Hòa - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Sâm Lai Châu, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn đại biểu huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam do đồng chí Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình làm Trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan chuyên môn huyện Kim Bình và doanh nghiệp tỉnh Vân Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư của Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và Khu kinh tế biên giới Kim Bình. Các đại biểu trao đổi về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ; đồng thời đề xuất các nội dung nhằm tăng cường kết nối, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tỉnh Lai Châu dự hội nghị.

Đồng chí Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình dự hội nghị.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tỉnh Lai Châu chia sẻ nhu cầu hợp tác trong phát triển sản phẩm chè, mía, sâm và dược liệu, thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch. Các doanh nghiệp tỉnh Vân Nam cũng trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác với đối tác Lai Châu, hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường và lợi thế kinh tế biên mậu của hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Sâm Lai Châu phát biểu tại hội nghị.

Ông Lý Khôn - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Chính Thông, huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và lữ hành quốc tế. Hoạt động giao lưu, kết nối góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Lai Châu và Vân Nam, mở ra cơ hội phát triển các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Đại diện doanh nghiệp tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ký kết hợp tác tại hội nghị.

Doanh nghiệp Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế biên giới.