Hội nghị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong mật tỉnh Sơn La năm 2026

Hội nghị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các hội viên và các hợp tác xã nuôi ong mật trong tỉnh năm 2026.

Nghề nuôi ong mật ở Sơn La được hình thành từ khoảng những năm đầu thập niên 1960. Trải qua quá trình phát triển, nghề nuôi ong mật ngày càng mở rộng, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô chuyên nghiệp, gắn với hoạt động của các hợp tác xã và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, toàn tỉnh có 48 chi hội và 8 HTX nuôi ong mật với hơn 2.300 hội viên, duy trì khoảng 85.700 đàn ong. Sản lượng mật ong đạt từ 3.200-3.500 tấn/năm; phấn hoa 200-300 tấn/năm, sáp ong đạt 250-300 tấn/năm. Tổng nguồn thu từ mật ong và các sản phẩm phụ đạt khoảng 230-250 tỷ đồng/năm. Các hộ nuôi quy mô đàn lớn đạt thu nhập bình quân 200-500 triệu đồng/năm.

Đông đảo hội viên, HTX nuôi ong mật dự hội nghị.

Các hội viên, HTX dự hội nghị.

Hiện toàn tỉnh có 5/8 HTX và chi hội sử dụng nhãn hiệu tập thể “Mật ong Sơn La”; 43 hội viên có sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 hội viên có sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Công tác tập huấn kỹ thuật cũng được đẩy mạnh. Hằng năm, tỉnh tổ chức 5-6 lớp tập huấn cho 200-300 lượt hội viên, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, quản lý đàn, nhân giống, phòng trừ dịch bệnh, sơ chế và bảo quản mật.

Lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng quà cho gia đình nuôi ong mật tiêu biểu của phường Thảo Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu và hội viên đã trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật nhân đàn, chọn giống, phòng trừ dịch bệnh theo mùa và các giải pháp di chuyển đàn ong tránh rét, khai thác nguồn mật hiệu quả. Kinh nghiệm về phát huy giá trị nhãn hiệu tập thể "Mật ong Sơn La", chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; tăng cường liên kết hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi ong mật tại phường Thảo Nguyên.

Tham quan mô hình nuôi ong mật tại phường Thảo Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan một số mô hình nuôi ong mật tiêu biểu trên địa bàn các phường Thảo Nguyên, trực tiếp trao đổi về quy trình chăm sóc, quản lý đàn ong và kinh nghiệm tổ chức sản xuất.