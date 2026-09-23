Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 9/2026

Thị trường Halal mở rộng vượt ra ngoài thực phẩm

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với chủ đề “Halal Việt Nam: Nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp để thúc đẩy xuất khẩu”. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Thương vụ tại các thị trường Halal quan trọng trên thế giới, cùng doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, trên thế giới hiện có khoảng 2 tỷ người Hồi giáo sinh sống tại 112 quốc gia, trong đó có 57 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, chiếm khoảng 25% dân số thế giới. Đặc biệt, người dân theo đạo Hồi chiếm số đông tại khu vực châu Á và Trung Đông.

Theo ông Vũ Bá Phú, thị trường Halal toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, với quy mô vô cùng lớn. Đáng chú ý, thị trường này không còn chỉ giới hạn trong nhóm thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Halal mà đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, du lịch, tài chính và logistics.

Cùng với đó, xu hướng tiêu dùng theo tiêu chuẩn Halal ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng ngoài cộng đồng Hồi giáo, do gắn với các yêu cầu về tính minh bạch và an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tháng 9/2026.

Điều này cho thấy dư địa của thị trường Halal không chỉ nằm trong cộng đồng Hồi giáo mà còn có khả năng mở rộng sang các nhóm người tiêu dùng khác.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, thị trường Halal có thể tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Việt Nam hiện có thế mạnh xuất khẩu ở nhiều nhóm sản phẩm, trong đó có nông sản, thực phẩm thông thường. Việc phát triển ngành Halal sẽ mở thêm hướng đi cho hoạt động xuất khẩu.

Không chỉ hướng đến thị trường nước ngoài, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn Halal còn có thể tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, qua đó đóng góp vào mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Tăng phối hợp để phát triển ngành Halal

Từ yêu cầu thực tế đó, hội nghị được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia từ cơ quan tiêu chuẩn chất lượng, đơn vị phát triển thị trường nông nghiệp, thực phẩm, tổ chức xúc tiến trong lĩnh vực Halal, đại diện doanh nghiệp có kinh nghiệm thực tế, cùng các Thương vụ Việt Nam tại nhiều thị trường Halal quan trọng như Malaysia, Indonesia.

Hội nghị cũng có sự tham gia của các chuyên gia về sản phẩm Halal đến từ Ban Tiêu chuẩn, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường nông sản Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, việc tập hợp các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp và hệ thống Thương vụ tại nước ngoài nhằm tăng cường trao đổi về đặc tính, tiêu chuẩn của ngành Halal, cũng như nhu cầu tại từng thị trường.

Hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Qua đó, các bên có thêm cơ sở đóng góp vào việc xây dựng chiến lược phát triển ngành Halal, đồng thời định hướng phát triển xuất khẩu và thị trường trong thời gian tới. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng chiến lược phát triển ngành Halal, đồng thời góp phần duy trì phát triển xuất khẩu bền vững và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Đáng chú ý, mới đây, Chính phủ đã quy định 3 nhóm chính sách trọng tâm nhằm hỗ trợ phát triển thị trường Halal. Đây là một lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm trong thời gian qua, từng bước hình thành nền tảng pháp lý để xây dựng chiến lược phát triển ngành Halal của Việt Nam.

“Đây cũng là lần thứ hai Bộ Công Thương tổ chức phiên giao ban xúc tiến thương mại với chủ đề Halal. Năm ngoái, cũng vào khoảng thời gian này, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc giao ban với chủ đề Halal, qua đó bước đầu trao đổi về tiềm năng và định hướng phát triển thị trường này”, ông Vũ Bá Phú cho hay.

Việc tiếp tục đưa Halal trở thành chủ đề của giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cho thấy yêu cầu kết nối thông tin thị trường với năng lực cung ứng trong nước đang được đặt ra ngày càng rõ hơn. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp tiếp tục trao đổi về tiêu chuẩn, nhu cầu thị trường và cơ chế phối hợp, hướng tới khai thác hiệu quả hơn dư địa của thị trường Halal.

Halal là thị trường nhiều tiềm năng, tuy nhiên còn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ, Bộ Công Thương đã có những định hướng và hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp khai thác thị trường này.