Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 10/2026

Đa dạng hóa thị trường gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh

Hội nghị có sự tham dự của ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Công Thương, các đơn vị liên quan; hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với chủ đề “Đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm gỗ, nội thất Việt Nam”.

Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hoàng Tài cho biết, năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt khoảng 17,2 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong nhóm ngành hàng xuất khẩu của cả nước. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này ước đạt 13,43 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh nỗ lực duy trì sản xuất, tìm kiếm đơn hàng và thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường, ngành gỗ và nội thất vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến chính sách thương mại, thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại tại những thị trường lớn.

“Kết quả tăng trưởng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường. Chính sách thương mại, thuế quan và các biện pháp phòng vệ thương mại tại những thị trường lớn tiếp tục là những nội dung cần được theo dõi sát sao”, ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Tài cũng đồng thời cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động quản trị xuất xứ, bảo đảm nguồn gốc nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu của từng thị trường ngay từ khâu tổ chức sản xuất. Đa dạng hóa thị trường vì vậy không chỉ nhằm tìm kiếm thêm đơn hàng mà còn phải gắn với nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Cùng với việc củng cố các thị trường truyền thống, doanh nghiệp cần khai thác những thị trường tiềm năng, lựa chọn phân khúc phù hợp với năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Định hướng này phù hợp với Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (Go Global) giai đoạn 2026–2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

Để mở rộng thị trường hiệu quả, doanh nghiệp không thể chỉ đưa những sản phẩm hiện có đến các địa bàn mới mà cần nghiên cứu nhu cầu khách hàng, điều kiện nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, xu hướng thiết kế và kênh phân phối. Việc phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng tham gia các khâu tạo ra giá trị trong chuỗi cung ứng cũng cần được chú trọng.

Tăng cường kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Tài cũng đề nghị các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tập trung cung cấp thông tin cụ thể về nhóm sản phẩm có triển vọng, phân khúc khách hàng, xu hướng thiết kế và kênh phân phối phù hợp.

Thông tin thị trường cần giúp doanh nghiệp xác định rõ sản phẩm nên ưu tiên, yêu cầu cần đáp ứng và đối tác có thể tiếp cận. Đối với những thay đổi về thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại, các thương vụ cần làm rõ phạm vi áp dụng, thời điểm thực hiện và những lưu ý trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tham dự hội nghị qua kênh trực tuyến.

Bên cạnh cung cấp thông tin, việc tăng cường kết nối giữa thương vụ, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại. Các hiệp hội và doanh nghiệp cần chia sẻ thẳng thắn khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, phát triển sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn và tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó xác định những nội dung hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với các hội chợ chuyên ngành gỗ, nội thất tại Việt Nam, cần tăng cường phối hợp giữa đơn vị tổ chức, hiệp hội và thương vụ trong vận động nhà nhập khẩu, nhà phân phối phù hợp. Hoạt động kết nối cần được chuẩn bị từ trước, bố trí theo nhu cầu của doanh nghiệp và tiếp tục theo dõi sau hỗ trợ, hướng tới kết quả giao thương thực chất.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) cũng cho biết, Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu đồ gỗ nội thất, chỉ sau Trung Quốc; sản phẩm gỗ Việt Nam đã có mặt tại 167 quốc gia và vùng lãnh thổ. “Vị thế này được xây dựng từ năng lực sản xuất, tay nghề và khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế”, ông Phùng Quốc Mẫn khẳng định.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng đa dạng, từ nội thất gia đình, văn phòng, ngoài trời đến sản phẩm phục vụ công trình và khách sạn; đồng thời tiếp tục đầu tư vào thiết kế, công nghệ, quản trị và nguồn nguyên liệu hợp pháp, bền vững.

Để phát huy nền tảng đó, theo ông Phùng Quốc Mẫn, ngành gỗ cần củng cố thị trường truyền thống và mở rộng những thị trường còn dư địa. Sự đồng hành của hệ thống thương vụ có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp hiểu thị trường, tiếp cận đối tác và phát triển đơn hàng.

Lãnh đạo HAWA cho biết, thời gian qua, ngành gỗ đã nhận được thông tin từ các thương vụ tại UAE, Ấn Độ, Mexico, Kuwait, Pakistan về những nhà mua hàng có nhu cầu đến Việt Nam tìm kiếm nhà máy sản xuất, chế biến gỗ. Những kết nối này cho thấy nhu cầu đặt hàng, mở rộng hợp tác sản xuất và tìm kiếm nhà cung cấp từ Việt Nam là rất lớn. “Hội thảo hôm nay là dịp để chúng ta giới thiệu năng lực ngành và phối hợp đưa những nhu cầu thực tế đó thành cơ hội hợp tác, đơn hàng cho doanh nghiệp”, Chủ tịch HAWA khẳng định.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA).

Trong năm 2027, ngành gỗ, nội thất sẽ tiếp tục triển khai các hội chợ, triển lãm tại Việt Nam, gồm: HawaExpo 2027 - Hội chợ Xuất khẩu Đồ gỗ và Nội thất TP. Hồ Chí Minh; VIBE 2027 - Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam kết nối nội thất với kiến trúc, xây dựng, vật liệu và thiết kế.

“Các hội chợ, triển lãm ngành gỗ, nội thất trong thời gian qua đã tạo được tiếng vang, góp phần quảng bá doanh nghiệp Việt Nam. Đây là hình thức xúc tiến xuất khẩu tại chỗ hiệu quả, giúp khách hàng trực tiếp xem sản phẩm, làm việc với nhà cung cấp và kết hợp khảo sát nhà máy trong cùng một chuyến đi”, ông Phùng Quốc Mẫn khẳng định.

Chủ tịch HAWA mong các Thương vụ quan tâm giới thiệu những chương trình trên đến các hiệp hội nhập khẩu, hệ thống phân phối và nhà mua hàng tại địa bàn phụ trách, đưa thêm khách hàng quốc tế đến tìm hiểu và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời kỳ vọng sau hội thảo, các bên sẽ xác định được đầu mối phối hợp, thị trường ưu tiên và những hoạt động cụ thể để cùng triển khai, đưa sự hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại, các thương vụ, hiệp hội và doanh nghiệp ngày càng thường xuyên, thiết thực.

9 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu ngành gỗ ước đạt 13,43 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực duy trì sản xuất, tìm kiếm đơn hàng và thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp.