Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP quý III năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS, Công an tỉnh, các phòng chuyên môn 3 đơn vị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý III năm 2026, lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới. Các lực lượng đã phối hợp trao đổi, xác minh 52 tin liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Huy động 13.203 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.279 lượt phương tiện cùng lực lượng chó nghiệp vụ phối hợp với chính quyền, nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc được tăng cường với 175 lần tuần tra, 1.050 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời, tổ chức 89 buổi tuyên truyền pháp luật với 9.240 lượt người tham gia; vận động 51 tập thể, 646 hộ gia đình và 423 cá nhân đăng ký tự quản 223,198km đường biên giới, 86 cột mốc và 2 công trình kè biên giới...

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quý IV năm 2026, ba lực lượng tiếp tục thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp nắm, dự báo tình hình; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh trật tự địa bàn và phối hợp đấu tranh, xử lý các loại tội phạm...

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số giải pháp trong công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ; mô hình trồng rau xanh cung cấp cho các trường liên cấp; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của 3 lực lượng trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời đề nghị, 3 lực lượng tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác phối hợp giữa ba lực lượng. Thực hiện nghiêm chế độ trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, cần tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép; chủ động phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin, dư luận; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động xuyên tạc, chia rẽ đoàn kết giữa các lực lượng…

Các cơ quan, đơn vị, các bộ phận chức năng, nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định, hướng dẫn của cấp trên để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm sát với tình hình thực tế. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả giữa ba lực lượng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2026.