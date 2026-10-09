Hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa

Chiều 9-10, tại phường Cam Ranh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh. Đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các xã, phường.

Đồng chí Lương Đức Hải chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lương Đức Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên tất cả lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn ngành đã tập trung tham mưu sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng tại khu dân cư, đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp nhận, chuyển giao các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc bộ, ngành Trung ương và tỉnh về trực thuộc cấp ủy xã.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; chuyển đổi mô hình 70 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy từ đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở thành đảng bộ cơ sở; tham mưu xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4.494 đảng viên.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 2.210/2.236 đảng viên mới, đạt 98,84% kế hoạch năm. Ngành cũng tập trung tham mưu kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác chuyển đổi số, việc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và đối soát dữ liệu tổ chức đảng đạt 99,77%; ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai nghiêm túc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên...

Thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Lương Đức Hải trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Đức Hải đề nghị toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và hoàn thành công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung số hóa hồ sơ đảng viên; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ; rà soát kỹ lưỡng các nội dung tham mưu, bảo đảm bám sát quy định của Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 5 cá nhân.