Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II

Tham dự có lãnh đạo UBKT Trung ương, Vụ Địa bàn II Cơ quan UBKT Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 17 địa phương; các đơn vị thuộc theo dõi của Vụ Địa bàn II Cơ quan UBKT Trung ương.

Về phía tỉnh tham dư có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, các tổ chức đảng thuộc khu vực Vụ Địa bàn II chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đảm bảo đúng tiến độ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, phấn đấu tăng trưởng 2 con số; cấp ủy, UBKT các tỉnh ủy, đảng ủy bám sát chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bước đầu đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Tại Cao Bằng, 9 tháng đầu năm, các cấp ủy kiểm tra 868 tổ chức đảng và 501 đảng viên; giám sát 416 tổ chức đảng và 234 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định những điều đảng viên không được làm; công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả khắc phục hạn chế, tồn tại sau kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 209 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 44 tổ chức đảng và 32 đảng viên; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường giám sát thường xuyên, nhất là việc xây dựng các trường nội trú liên cấp trên địa bàn các xã biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị; việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài và việc sắp xếp trụ sở nhà, đất dôi dư sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để tránh thất thoát, lãng phí, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Hồng Quang tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu tập trung phân tích kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, kéo dài; công tác chuyển đổi số trong ngành kiểm tra Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hà Quốc Trị đề nghị trong quý IV, cấp ủy, UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát tập trung, đẩy nhanh kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm đảm bảo chất lượng, thời gian; giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên ngay từ đầu, xuyên suốt các mặt công tác; lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định các chương trình dự án trọng điểm cấp quốc gia, địa phương; tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, giải pháp thực hiện tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030.

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại một số địa phương, đơn vị, nhất là việc xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc kê khai, công khai tài sản; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số toàn diện ngành kiểm tra Đảng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.