Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9/2026

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9.

Trong tháng 9, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung phản ánh công tác xây dựng Đảng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 được thông tin trên nhiều lĩnh vực như xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, y tế và giáo dục. Tuyên truyền đậm nét kết quả các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao, nhất là Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Từ ngày 20/8 đến 21/9, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đăng tải 3.883 tin, bài trên báo chí và mạng xã hội. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản được duy trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp 28 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hà Trung Chiến đề nghị báo chí quan tâm hơn đến thực tiễn triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh kết quả, khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án. Việc giới thiệu tiềm năng, lợi thế, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cũng được xác định là một hướng thông tin nhằm quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển địa phương.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Định hướng tuyên truyền tháng 10, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động lựa chọn vấn đề, cách tiếp cận và hình thức thể hiện phù hợp. Tập trung thông tin về triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 8% trở lên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số, cải cách hành chính, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân và các sự kiện lớn của tỉnh.

Các đại biểu tham quan thực tế tại điểm du lịch Mochahill, phường Vân Sơn.

Trước đó, ngày 30/9, các đại biểu đã tham quan thực tế tại điểm du lịch Đồi Cỏ Mây và Mochahill, phường Vân Sơn, tìm hiểu các sản phẩm, mô hình và tiềm năng phát triển du lịch địa phương, đồng thời tham gia giao lưu thể thao, tăng cường kết nối, trao đổi giữa những người làm báo với cơ sở.