Hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỒ LONG)

Các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Kỳ họp thứ hai dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 21/11

Theo thông tin tại hội nghị, Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ họp phiên chuẩn bị và khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội vào sáng 17/10 và bế mạc vào ngày 21/11.

Trong thời gian dự kiến khoảng 30 ngày, Quốc hội sẽ bố trí họp 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 14/11; đợt 2 là từ ngày 20/11-21/11.

Từ ngày 15 đến ngày 19/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm, cho ý kiến đối với 4 dự án luật, bao gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Quốc hội sẽ về xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền trong đó xem xét báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; xem xét tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

Tại kỳ họp này có 10 nội dung, nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu làm cơ sở thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển. (Ảnh: HỒ LONG)

Phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại kỳ họp gửi các đại biểu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, thông tin tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, y tế phục vụ kỳ họp .

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Văn phòng Quốc hội sẽ phối hợp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương để tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời nội dung của từng dự án luật và dự án nghị quyết đến báo chí nhằm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho kỳ họp bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Bám sát định hướng, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền

Về công tác thông tin, tuyên truyền kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí nghiên cứu bám sát Đề án tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp để sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, trong đó tập trung tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, tuyên truyền về kỳ họp trong các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng Internet; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Tại kỳ họp này, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét, trang trọng về phiên khai mạc kỳ họp, nhất là thông điệp phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội; tuyên truyền về hoạt động bên lề của đại biểu Quốc hội, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan nội dung kỳ họp; tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về kết quả kỳ họp, thông điệp phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội tới đông đảo cử tri, nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Về công tác lập pháp, tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng luật, nghị quyết, những nội dung chính của dự án luật, nghị quyết; phản ánh đầy đủ, khách quan, chính xác, có tính xây dựng các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường; bám sát nội dung tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội; bảo đảm tuyên truyền kịp thời, chính xác tới cử tri, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: HỒ LONG)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trọng tâm là kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời, tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng để kịp thời cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết; thận trọng trong khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng; bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế-xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Các cơ quan báo chí cũng cần chú trọng tuyên truyền về giáo dục, văn hóa, công tác đền ơn đáp nghĩa và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và lan tỏa hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.