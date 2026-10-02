Hội nghị giao ban báo chí quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026

Các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đào Bích Vân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh và khu vực…

Đồng chí Đào Thị Thanh Nhàn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua báo cáo tình hình hoạt động báo chí quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Trong quý III, các cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí đã chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát chỉ đạo, định hướng, đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kịp thời, toàn diện hoạt động của đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày Báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu sản xuất 1.305 chương trình, chuyên đề, bản tin, chuyên mục, tiểu mục truyền hình, thực hiện 3.400 tin, 17.620 bài, phóng sự truyền hình; gửi 55 chuyên mục, phóng sự lên cổng thông tin điện tử khu vực; gửi 35 phóng sự đăng phát ở các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam; sản xuất và phát sóng 1.875 chương trình phát thanh; xuất bản, phát hành 75 số báo Lai Châu, Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, Báo Lai Châu cuối tuần với 1.480 tin, bài, phóng sự; biên tập, kiểm duyệt trên 1.500 tin, bài, thiết kế gần 150 Infographic chính sách mới trên báo điện tử.

Đồng chí Dư Khánh Kiên - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu thông qua Báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026..

Tạp chí văn nghệ Lai Châu xuất bản 3 số với 500 bản, mỗi số đăng tải, giới thiệu khoảng 40-50 tác phẩm các thể loại của hội viên, cộng tác viên; Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải 5.571 tin, bài, ảnh, văn bản; Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy đăng tải 565 tin, bài, ảnh, văn bản tuyên truyền...

Các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với địa phương để thông tin tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của tỉnh, tiềm năng thế mạnh và tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá của tỉnh...

Quý IV, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền nổi bật, toàn diện, cân đối hoạt động đối nội và đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo tỉnh; tuyên truyền đậm nét, nổi bật, chuẩn xác kết quả trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026…

Đại diện các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu tập trung bàn giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền trong quý IV và đề xuất: tỉnh định hướng tuyên truyền phù hợp với từng cơ quan báo chí, từng loại hình báo chí; tuyên truyền sớm việc đưa tin trước các sự kiện lớn của tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành lan tỏa các thông tin báo chí chính thống...

Tại hội nghị, cũng đã thông qua Báo cáo công tác quản lý nhà nước về báo chí quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026; Báo cáo của Hội Nhà báo tỉnh quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của trung ương, của tỉnh về công tác tư tưởng và công tác báo chí; tích cực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tập trung tuyên truyền vào các dự án, nhiệm vụ có tính chất động lực đối với sự phát triển của tỉnh như: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên… Đồng thời đẩy mạnh thông tin về phát triển du lịch, văn hóa, sản phẩm đặc trưng; tăng cường đưa từ cơ sở, phản ánh chân thực đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần bảo đảm nguyên tắc “Nhanh nhưng không vội; kịp thời nhưng phải kiểm chứng”, không để khoảng trống thông tin chính thống.

Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tiếp tục đồng hành với tỉnh, xây dựng những tuyến bài có chiều sâu, có tính phát hiện về tiềm năng, lợi thế và những mô hình phát triển mới của Lai Châu.