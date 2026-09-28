Hội nghị giao ban báo chí quý III/2026

Dự hội nghị có đồng chí Sầm Việt An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng; đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí; Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Trong quý III, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, phản ánh toàn diện các lĩnh vực thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, chú trọng các tuyến bài chuyên sâu, nhiều kỳ, có tính phát hiện, phân tích và định hướng dư luận; tiếp tục duy trì việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin hằng ngày trên báo chí và mạng xã hội liên quan đến tỉnh; phối hợp xây dựng báo cáo đánh giá công tác tổ chức, công tác phối hợp, chủ trì tổ chức các giải báo chí. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hoạt động của chính quyền cấp xã, xóm sau sắp xếp, sáp nhập; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh trao đổi tại hội nghị.

Kết quả, trong quý có 19.644 tin, bài, ảnh, phóng sự được phản ánh trên các loại hình báo chí. Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng 12.217 tin, bài, ảnh, phóng sự, trong đó báo in phát hành 54 số báo (gồm 39 số thời sự, 14 số cuối tuần và các tờ tin ảnh vùng cao); báo điện tử đăng 6.489 tin, bài, ảnh, infographic; chương trình truyền hình 3.037 tin, bài, phóng sự, chuyên mục và các bản tin; chương trình phát thanh sản xuất, phát sóng 1.841 tin, bài và chuyên mục. Cùng với các loại hình báo chí truyền thống, Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng tiếp tục tăng cường phát hành, đăng tải nội dung trên các nền tảng số, mạng xã hội, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tạp chí Non nước Cao Bằng xuất bản các số tháng 7, 8 và 9/2026 với tổng số 137 tác phẩm, tập trung phản ánh văn hóa, văn nghệ, lịch sử, con người, thiên nhiên và hình ảnh đất nước, quê hương Cao Bằng. Các cơ quan báo chí Trung ương viết về tỉnh khoảng 7.290 tin, bài liên quan.

Trong quý, có 22 tác phẩm đạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do tỉnh tổ chức; Ban Giám khảo lựa chọn 50 tác phẩm gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, phân tích về công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với các sở, ban, ngành, địa phương; thảo luận về những vấn đề dư luận quan tâm và công tác định hướng thông tin. Các đại biểu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất và phân phối nội dung báo chí.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin về các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án hạ tầng, dự án trọng điểm của tỉnh trong quý IV; tuyên truyền đầy đủ, khách quan về tiến độ, chính sách giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, chú trọng thông tin về dự án xây dựng các trường nội trú liên cấp, bảo đảm chính xác, tránh để thông tin sai lệch ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh.

Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; kết quả chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu và khắc phục các điểm nghẽn công nghệ; thông tin rõ chủ trương tạm thời giữ nguyên 56 xã, phường hiện có, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, công chức ở cơ sở. Tập trung tuyên truyền các sự kiện, hội thảo khoa học cấp tỉnh và các ngày lễ lớn trong quý IV.

Đồng chí đề nghị cơ quan quản lý báo chí nâng cao hiệu quả theo dõi thông tin báo chí hằng ngày; tham mưu duy trì họp báo định kỳ, từng bước tăng tần suất cung cấp thông tin chính thống về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, nhuận bút và giải thưởng báo chí; tăng cường quản lý, theo dõi tình hình trên không gian mạng, kịp thời nắm bắt dư luận, đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc.