Hội nghị giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm và việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát; Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát; Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo các đơn vị giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả của Đoàn giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 146/NQ-TTHĐND ngày 31/7/2026 của Thường trực HĐND tỉnh, Kế hoạch số 15/KH-ĐGS ngày 11/8/2026 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm và việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh”; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập 3 Tổ giám sát làm việc với 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh và 15 UBND xã, phường.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát và lãnh đạo 4 đơn vị giám sát gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ đất đã tích cực trao đổi, thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung giám sát gồm: Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm thực hiện trên địa bàn tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế chính sách của tỉnh có liên quan đến giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án; công tác thu hồi đất; công tác bồi thường, tái định cư; kết quả bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà đầu tư để thực hiện dự án. Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh; công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư (tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án) và hiệu quả đầu tư của dự án.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Công tác GPMB các dự án và việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn giám sát triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch giám sát chuyên đề. Qua giám sát đã đánh giá được những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở kết quả giám sát, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ động khắc phục những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Đoàn giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để cùng tháo gỡ. Đồng thời, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm công tác GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.