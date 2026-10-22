Hội nghị gia đình phạm nhân gieo thêm hy vọng ngày trở về

Hội nghị có sự tham dự của 70 phạm nhân cải tạo tiêu biểu cùng thân nhân, đại diện cho gần 3.300 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh.

Không chỉ là dịp để gia đình gặp gỡ, chia sẻ, hội nghị còn giúp thân nhân hiểu rõ hơn về công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Tại đây, đại diện đơn vị thông tin về kết quả giáo dục, lao động và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Các gia đình cũng được tham quan cơ sở vật chất, khu vực sinh hoạt trong trại giam.

Hội nghị gia đình phạm nhân là dịp để người thân tiếp thêm động lực, khích lệ phạm nhân cải tạo tiến bộ.

Với người đang chấp hành án, sự động viên từ người thân có ý nghĩa thiết thực. Những lời hỏi han, sự tin tưởng và mong mỏi của gia đình có thể tiếp thêm quyết tâm để họ chấp hành nội quy, rèn luyện và nỗ lực sửa chữa sai lầm. Tại hội nghị, đại diện phạm nhân đã bày tỏ quyết tâm cải tạo tiến bộ, hướng tới ngày trở về với gia đình và cộng đồng.

Tinh thần sẻ chia cũng được thể hiện qua hoạt động vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng. Dịp này, 91 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ quà tặng với tổng trị giá hơn 18 triệu đồng.

Đại diện Trại giam Quảng Ninh trao quà hỗ trợ phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Việc duy trì Hội nghị gia đình phạm nhân hằng năm góp phần tăng cường sự phối hợp giữa trại giam và gia đình trong quản lý, giáo dục người chấp hành án. Qua đó, mỗi phạm nhân có thêm động lực cải tạo, chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.