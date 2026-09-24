Hội nghị gặp mặt KOL và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Lai Châu

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các phòng chức năng thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; các doanh nghiệp viễn thông, Trường Cao đẳng Lai Châu; công an các xã, phường và hơn 30 KOL, quản trị viên hội, nhóm có tác động, ảnh hưởng lớn trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh.

Đại diện Phòng an ninh mạng Công an tỉnh trao đổi các thông tin “Tình hình an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao” tại hội nghị.

Đại diện Phòng Tuyên truyền, báo chí, xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trao đổi nội dung “Phát huy vai trò dẫn dắt của KOL, quản trị viên hội, nhóm trong nâng cao sức đề kháng tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng”.

Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai tuyên truyền chiến dịch “Tin AI”, phòng chống tin giả trên không gian mạng; nghe trao đổi những thông tin hữu ích với các chủ đề: “Tình hình an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao”, tuyên truyền phổ biến một số quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động trên không gian mạng; “Phát huy vai trò dẫn dắt của KOL, quản trị viên hội, nhóm trong nâng cao sức đề kháng tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng”.

Các KOL trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, quản lý và lan tỏa nội dung trên không gian mạng.

Các Kol, quản trị viên hội, nhóm cùng trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, quản lý và lan tỏa nội dung trên không gian mạng và đề xuất các giải pháp để tăng cường phối hợp, hỗ trợ cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Tại Hội nghị đã ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Lai Châu. Câu lạc bộ là mô hình kết nối, phối hợp mở trên tinh thần tự nguyện giữa các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm xã hội trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; hoạt động phù hợp quy định pháp luật và định hướng xây dựng niềm tin số, văn hóa số, trách nhiệm số.

Các đại biểu ấn nút kích hoạt ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Lai Châu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, không gian mạng ngày nay không chỉ là môi trường giao tiếp, chia sẻ thông tin mà còn là một phần quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước.

Đại tá Tao Văn Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu bế mạc hội nghị.

Đồng chí mong muốn Ban điều hành, các thành viên Câu lạc bộ Niềm tin số Lai Châu, nhất là các KOL phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng, lan tỏa thông tin tích cực. Các sở, ban, đoàn thể tỉnh, cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm đối thoại chuyên đề về nhận diện và kiểm chứng tin giả nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng thiết thực cho người dân trong việc nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng. Lực lượng chức năng Công an tỉnh chủ động rà soát, phát hiện, tập trung xác minh, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước, tin giả, sai sự thật… cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.