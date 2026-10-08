Màn hát múa chào mừng Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Hiện nay, phường Tô Hiệu có 462 doanh nghiệp, 31 hợp tác xã và khoảng 3.500 hộ kinh doanh. Thời gian qua, các doanh nghiệp, HTX duy trì hoạt động ổn định, từng bước mở rộng quy mô, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và nguồn thu ngân sách địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách của phường ước đạt 594 tỷ đồng, bằng 152% dự toán tỉnh giao và 103% dự toán HĐND phường giao. Bên cạnh đóng góp vào ngân sách, các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ gần 100 triệu đồng cho công tác từ thiện và các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi hội Doanh nghiệp khu vực 1 đề xuất một số nội dung với phường Tô Hiệu liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ... Đồng thời, đề nghị phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh tặng hoa chúc mừng phường Tô Hiệu và Chi hội Doanh nghiệp khu vực 1.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo phường Tô Hiệu khẳng định trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, đẩy nhanh thủ tục hành chính, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp với người dân; tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo phường Tô Hiệu phát biểu tại Hội nghị.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu tặng giấy khen 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phát triển và hoạt động của Chi hội Doanh nghiệp khu vực 1 năm 2026.

Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu tặng giấy khen các cá nhân có thành tích tiêu biểu.