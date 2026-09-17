Sáng 17-9, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp cảng biển và định hướng giải pháp gia tăng tỷ trọng của ngành dịch vụ cảng biển, logistics trong tổng cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2026.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong 8 tháng năm 2026, khu vực do Cảng vụ Hàng hải Nha Trang quản lý (khu vực cảng biển Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh) có 4.918 lượt tàu ra vào, đạt 67,58% kế hoạch năm, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm trước. Về hàng hóa, có hơn 13 triệu tấn thông qua các cảng, đạt 87,39% kế hoạch năm, bằng 137,38% so với cùng kỳ năm trước. Đối với khu vực do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận quản lý (khu vực cảng biển Cà Ná), sản lượng 8 tháng đạt hơn 1,2 triệu tấn, đạt 64% so với kế hoạch năm 2026, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với lĩnh vực công nghiệp sửa chữa, đóng tàu biển, trong năm 2025, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đã bàn giao 17 tàu và 9 cabin, đạt tổng doanh thu hơn 674 triệu USD. Năm 2026, công ty phấn đấu đóng mới 17 tàu và 4 cabin, mục tiêu doanh thu khoảng 691 triệu USD. Đến nay, doanh thu công ty ước đạt khoảng 71% so với kế hoạch đề ra, dự kiến sẽ đạt 694 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với kế hoạch đầu năm.

Tại hội nghị, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã kiến nghị các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư để mở rộng kho bãi, nâng công suất các bến cảng, đầu tư hạ tầng giao thông trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh giải đáp một số vướng mắc.

Lãnh đạo Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam kiến nghị một số nội dung.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kiến nghị sớm đầu tư bến cảng để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền nhấn mạnh, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển cảng biển và logistics. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy, đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phương thức thu thập, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo đảm thống kê đầy đủ, chính xác các hoạt động của ngành để phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách phát triển trong thời gian tới.

Về việc giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền giao Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh là đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh của các đơn vị trong Khu Kinh tế Vân Phong; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế. Hai đơn vị có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bên liên quan giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phát triển cảng biển theo hướng hiện đại, xanh, bền vững; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng logistics và các khu công nghiệp gắn với hệ thống cảng biển nhằm phát huy hiệu quả lợi thế kinh tế biển của tỉnh.