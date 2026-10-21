Hội nghị 'Gặp gỡ Quảng Trị-Nhật Bản' tại Tokyo

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tham dự hội nghị có hơn 60 đại biểu là đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp (DN) hai nước.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: C.T.V

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Sau khi hợp nhất, Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và nhiều tiềm năng, lợi thế được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất.

Trên cơ sở đó, tỉnh xác định chiến lược “Vươn Đông, tỏa Tây” là một trong những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả lợi thế đặc thù, mở rộng liên kết vùng và chủ động hội nhập quốc tế. Với định hướng này, Quảng Trị mong muốn trở thành điểm kết nối hiệu quả giữa thị trường Nhật Bản với khu vực miền Trung Việt Nam và các thị trường phía Tây trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị xác định năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh là bốn trụ cột chiến lược trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp, khoa học-công nghệ và các lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị gia tăng cao.

Tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong phát triển năng lượng sạch, hạ tầng và dịch vụ logistics, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và phát triển nguồn nhân lực; qua đó phát huy thế mạnh của mỗi bên, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng và từng bước chuyển hóa tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: C.T.V

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bày tỏ mong muốn thông qua hội nghị, các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại và DN Nhật Bản có thêm thông tin về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác tại Quảng Trị; tăng cường kết nối, tìm kiếm các dự án phù hợp với thế mạnh của tỉnh và nhu cầu của nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện JCCI, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và các DN Nhật Bản, như: Tập đoàn Sumitomo Corporation, Công ty Vietnam Wafer Japan và Tập đoàn Kanematsu đã có những ý kiến trao đổi, chia sẻ về vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp, xu hướng đầu tư và cơ hội hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản với Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Hội nghị cũng dành thời gian để lãnh đạo tỉnh, các tổ chức xúc tiến thương mại và DN Nhật Bản trao đổi, thảo luận. Đây cũng là diễn đàn để các bên chia sẻ thông tin, trao đổi về những lĩnh vực có khả năng hợp tác, tăng cường kết nối và tìm kiếm hướng phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác Nhật Bản, thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và nhu cầu của DN.

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Trị sau sắp xếp đơn vị hành chính, định hướng phát triển trong giai đoạn 2026-2030 và những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương. Đồng thời thông tin về các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và kết nối DN Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến công tác, gồm: Tham dự hội nghị Fuji Hydrogen Summit 2026 tại tỉnh Yamanashi, làm việc với Tập đoàn Sumitomo Corporation, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), Công ty Vietnam Wafer Japan và tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị-Nhật Bản” tại Tokyo.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Trị sau sắp xếp đơn vị hành chính - Ảnh: C.T.V

Đoàn công tác đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và vai trò kết nối của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Trị quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư đến các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng DN Nhật Bản; hỗ trợ kết nối các đối tác có năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, tỉnh mong muốn Đại sứ quán tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, DN Nhật Bản, tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục- đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn cũng đã gặp gỡ Hội đồng hương Quảng Trị tại Nhật Bản. Buổi gặp mặt là dịp để lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những định hướng lớn của tỉnh trong giai đoạn mới; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đóng góp của bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn gặp gỡ Hội đồng hương Quảng Trị tại Nhật Bản - Ảnh: C.T.V

Trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng và cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Trên tinh thần đó, tỉnh Quảng Trị luôn trân trọng tình cảm, sự gắn bó và những đóng góp của cộng đồng người Quảng Trị ở nước ngoài; mong muốn bà con tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về cội nguồn, phát huy tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực của mình, tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục, khoa học-công nghệ và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Dịp Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức Chương trình “Vui Xuân trên quê hương” năm 2027 dành cho cộng đồng người Quảng Trị ở nước ngoài. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng mời bà con Hội đồng hương Quảng Trị tại Nhật Bản thu xếp thời gian về thăm quê, tham dự chương trình; qua đó, tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và khát vọng chung tay xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển.