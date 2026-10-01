Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức PCPNN 2026: Kết nối nguồn lực phục vụ phát triển

Không chỉ dừng ở một diễn đàn trao đổi, hội nghị còn là nơi các bộ, ngành, địa phương đưa ra những nhu cầu hợp tác cụ thể với cộng đồng tổ chức PCPNN. Đáng chú ý, bên lề hội nghị, khu vực kinh tế tập thể cũng chủ động tìm kiếm nguồn lực khi Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trực tiếp trao đổi với đại diện các tổ chức như SNV, Plan International về nhu cầu hợp tác của hàng chục nghìn hợp tác xã trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức PCPNN, gắn nguồn lực quốc tế với nhu cầu và các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và nguồn lực từ các tổ chức PCPNN đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) lần thứ hai, với chủ đề “Đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về chủ trương, chính sách phát triển mới của Việt Nam, cơ chế quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại và các quy định liên quan đến hoạt động của tổ chức PCPNN tại Việt Nam. Đây là những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai và hiệu quả sử dụng các nguồn lực quốc tế.

Trong phiên thảo luận “Giải pháp gắn kết, phát huy nguồn lực phi chính phủ nước ngoài với nhu cầu phát triển của Việt Nam”, đại diện các bộ, ngành, địa phương và tổ chức PCPNN chia sẻ kinh nghiệm, nêu nhu cầu hợp tác và đề xuất hướng phối hợp trong thời gian tới.

Ba nhóm lĩnh vực được xác định là trọng tâm gồm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, sinh kế xanh và nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; cùng văn hóa - xã hội, giáo dục, đào tạo nghề, y tế, an sinh xã hội và bình đẳng giới. Các lĩnh vực này mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và các tổ chức PCPNN trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý với khu vực hợp tác xã, bên lề hội nghị, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đã có buổi trao đổi với đại diện một số tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có SNV và Plan International, về những định hướng ưu tiên của Liên minh trong giai đoạn mới.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân đề nghị các tổ chức tiếp tục quan tâm, phối hợp và đồng hành cùng Liên minh trong hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời tăng cường kết nối nguồn lực, kinh nghiệm và các mô hình phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hợp tác xã và cộng đồng.

Đối với khu vực hợp tác xã, việc kết nối với các tổ chức PCPNN mở thêm một kênh huy động nguồn lực cho những lĩnh vực đang được quan tâm như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sinh kế bền vững. SNV và Plan International là những tổ chức có kinh nghiệm triển khai các chương trình liên quan đến sinh kế, nông nghiệp và phát triển cộng đồng, qua đó có thể mở ra thêm các hướng hợp tác phù hợp với nhu cầu của hợp tác xã.

Từ góc độ này, cuộc gặp bên lề hội nghị không chỉ dừng ở trao đổi thông tin, mà còn cho thấy nhu cầu chủ động kết nối nguồn lực quốc tế từ phía khu vực kinh tế tập thể. Thay vì chỉ tiếp nhận các chương trình hỗ trợ có sẵn, hợp tác xã có thể tham gia xác định nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên và mô hình hợp tác phù hợp với thực tế địa phương.

Khép lại hội nghị, những cuộc gặp và trao đổi tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác, bám sát nhu cầu phát triển của Việt Nam. Với khu vực kinh tế tập thể, mục tiêu cuối cùng là đưa các nguồn lực, kinh nghiệm và mô hình hỗ trợ đến gần hơn với địa phương, cộng đồng và từng hợp tác xã.