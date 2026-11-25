Hội nghị có sự tham gia của 250 đại biểu, trong đó có đại diện thiếu nhi các dân tộc, địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh tham gia hội nghị đối thoại.

Lào Cai hiện có 299.482 thiếu nhi, sinh hoạt tại 282 liên đội và 7.137 chi đội. Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các cấp bộ Đoàn, Đội quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Riêng năm học 2025 - 2026, có 9/10 chỉ tiêu công tác Đội đạt và hoàn thành kế hoạch; gần 3,5 tỷ đồng được huy động để trao học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo ấm và xây dựng các công trình dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, việc phát huy quyền tham gia của trẻ em ngày càng được chú trọng thông qua các diễn đàn, hội nghị đối thoại, câu lạc bộ quyền trẻ em, hoạt động khảo sát và lấy ý kiến. Trong năm học 2025 - 2026, có trên 20.000 lượt thiếu nhi tham gia đóng góp ý kiến, tiếp nhận hơn 4.701 ý kiến, câu hỏi gửi về Hội đồng Đội tỉnh.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như giảm tải chương trình học, tăng thời gian ngoại khóa, trải nghiệm; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng và hỗ trợ trẻ em vùng đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, các em thiếu nhi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đặt câu hỏi và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân, như: điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo đảm an toàn trên không gian mạng; phát triển văn hóa đọc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng các hoạt động Đội.

Các em học sinh tham gia đối thoại.

Những câu hỏi, đề xuất thể hiện mong muốn của thiếu nhi về môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh, có thêm cơ hội phát triển năng lực và được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động liên quan đến học sinh.

Đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời định hướng một số nội dung để các em hiểu hơn về quyền, trách nhiệm và những vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống.

Đại diện sở, ngành làm rõ những ý kiến của học sinh tại buổi đối thoại.

Hội nghị đối thoại là dịp để trẻ em thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến, được lắng nghe và tôn trọng; đồng thời tạo cầu nối giữa thiếu nhi với các cấp, ngành trong việc nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, để mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Lào Cai đã gặp mặt đoàn đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III, năm 2026 và trao 40 suất học bổng, tổng trị giá 40 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà các em học sinh đi tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ III.

Đại diện các sở, ngành trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.