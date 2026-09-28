Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường Lý Thường Kiệt với các tầng lớp nhân dân

Các đồng chí Chủ tọa hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Trọng Đại, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã thông báo khái quát về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, từng bước đưa hoạt động của cấp ủy và hệ thống chính trị đi vào hoạt động có hiệu quả.

Công tác phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; việc triển khai Đề án sáp nhập tổ dân phố; phương án bố trí nhân sự cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập; Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập và phương án bố trí nhân sự quản lý sau sắp xếp…được triển khai hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đã đạt kết quả cao, đặc biệt thu ngân sách đạt 197,6% kế hoạch tỉnh giao; khối lượng vốn đầu tư công đã quyết toán đạt trên 65% kế hoạch...

Đại diện Chi hội nông dân Tổ dân phố Thanh Sơn 3 phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đại diện nhân dân đã có 26 kiến nghị, phản ánh với các nội dung liên quan đến 3 nhóm vấn đề: kinh tế, hạ tầng, đất đai, môi trường; văn hoá, xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động việc làm; quốc phòng, an ninh.

Trọng tâm là các kiến nghị về tình trạng xuống cấp của tuyến kênh tưới, tiêu đoạn từ khu vực ô Thắng đến đầu ruộng Mạ Đồng, xóm 4 cũ và tại khu vực kè khu đấu giá mới thuộc tổ dân phố Thanh Sơn 2; Tuyến đường vào khu dân cư xóm 4 cũ, tổ dân phố Thanh Sơn 2 và khu dân cư Xóm 1 (cũ) tổ dân phố Thanh Sơn 1 thường xuyên xảy ra ngập vào mùa mưa.

Hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển vật liệu xây dựng của một số nhà máy, doanh nghiệp phát sinh khói, bụi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên trốn tránh nghĩa vụ quân sự; các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Các ý kiến, đã được các đồng chí lãnh đạo UBND phường và đại diện các phòng, ban trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp những vấn đề cần xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Các phòng chuyên môn và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, phân loại từng nhóm kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, dứt điểm. Những nội dung vượt thẩm quyền cần chủ động tổng hợp, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, hiệu quả; mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy quyền làm chủ, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương. Đối với cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.