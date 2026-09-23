Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Bum Tở năm 2026

Đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đoàn viên, thanh niên tập trung trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động đoàn và việc học nghề, lập nghiệp. Trong đó, đoàn viên đề nghị xã quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn ở thôn, bản hoạt động. Đồng thời, có chính sách động viên, hỗ trợ bí thư chi đoàn trong hoạt động, công tác đoàn. Đoàn viên, thanh niên cũng mong muốn được định hướng đào tạo nghề, kỹ năng phù hợp với điều kiện, tiềm năng của địa phương; mở rộng đối tượng được hỗ trợ học nghề, nhất là thanh niên có nhu cầu nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa ma túy trong thanh, thiếu niên; quan tâm hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện học nghề, tìm việc làm, tiếp cận nguồn vốn và hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Trương Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND xã Bum Tở giải đáp kiến nghị của thanh niên.

Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên được Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ theo từng nội dung.

Đồng chí Pờ Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bum Tở phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Pờ Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bum Tở đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò, sức trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đoàn xã tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng thanh niên trong học nghề, lập nghiệp và tham gia các phong trào tại địa phương.