Khơi dậy tiềm năng, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tại quê hương

Tại hội nghị, nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự quan tâm đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và phát triển sản phẩm đặc trưng. Kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, đầu tư hạ tầng, đào tạo kỹ năng, kết nối thị trường, tạo điều kiện để người trẻ mạnh dạn đầu tư, xây dựng các mô hình kinh tế bền vững.

Đại diện thanh niên phường Tân Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực du lịch, các ý kiến tập trung vào phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác tiềm năng các điểm đến; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ khách và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thanh niên về quy trình, hồ sơ, thủ tục và nguồn lực để phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch mới. Thanh niên phường Thục Phán đề xuất nghiên cứu chuẩn hóa mô hình người địa phương lái xe chở khách du lịch quốc tế (Easy Rider) vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các ý kiến thanh niên mong muốn tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương, góp phần tạo sinh kế bền vững cho thanh niên nông thôn.

Thúc đẩy chuyển đổi số, biến ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế

Đại diện thanh niên phường Thục Phán phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Chuyển đổi số, khoa học công nghệ và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của thanh niên. Các ý kiến phản ánh những khó khăn về hạ tầng viễn thông tại vùng sâu, vùng xa; đề nghị đẩy nhanh tiến độ xóa các vùng “trắng sóng”, “lõm sóng”, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận dịch vụ số, học tập, sản xuất và kinh doanh trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, nhiều thanh niên đề xuất được hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP trên các nền tảng trực tuyến. Đặc biệt, quan tâm đến cơ chế hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển thành những sản phẩm thương mại, mô hình kinh doanh có hiệu quả thực tế, tạo điều kiện để tuổi trẻ khai thác hiệu quả lợi thế công nghệ, phát triển các mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế số tại địa phương.

Mở rộng cơ hội việc làm, tăng nguồn lực hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

Cùng với khởi nghiệp và chuyển đổi số, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp tục được nhiều đại biểu quan tâm. Xuất phát từ thực tế một bộ phận lớn lao động trẻ phải đi làm việc ngoài tỉnh, thanh niên kiến nghị có thêm giải pháp thu hút doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm tại chỗ, hỗ trợ vay vốn và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp để người trẻ yên tâm lập nghiệp tại quê hương.

Đại diện thanh niên lực lượng vũ trang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại diện thanh niên lực lượng vũ trang nêu thực trạng một bộ phận quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương còn gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm ổn định, thiếu kiến thức khởi nghiệp, nguồn vốn sản xuất và kỹ năng công nghệ thông tin. Kiến nghị tỉnh có giải pháp nhằm hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ưu đãi vay khởi nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, có chính sách dài hạn nhằm tạo điều kiện, động lực để thanh niên yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ, góp phần khích lệ thanh niên hăng hái xung phong thực hiện nghĩa vụ quân sự, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân hằng năm.

Đề nghị tỉnh quan tâm phân bổ, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 để hỗ trợ tổ chức Đoàn cấp xã, nhất là tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Đề xuất cơ chế giao tổ chức Đoàn chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các dự án, tiểu dự án phù hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đồng hành cùng thanh niên, tháo gỡ khó khăn trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải đáp các ý kiến của thanh niên tại hội nghị.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp các kiến nghị; thông tin về cơ chế, chính sách hiện hành và định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị xác đáng, thiết thực của thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị các sở, ngành cụ thể hóa những nội dung đối thoại thành giải pháp, hành động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Về du lịch, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động mời gọi doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, KOL khảo sát, đánh giá tiềm năng, xây dựng sản phẩm du lịch tại núi Phja Dạ, xã Sơn Lộ; đồi cỏ Nà Mùng, xã Phan Thanh và các điểm đến có lợi thế; tận dụng hiệu ứng quảng bá Cao Bằng qua điện ảnh quốc tế để phát triển các dịch vụ mới, mở ra cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên. Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, tạo thuận lợi về pháp lý cho hoạt động cho thuê xe máy, mô hình Easy Rider, bảo đảm an toàn, đúng quy định, xây dựng môi trường du lịch thân thiện.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, nghiên cứu các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, gắn với các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển các chuỗi sản phẩm nông, lâm nghiệp có lợi thế giai đoạn 2026 - 2030, làm rõ vùng nguyên liệu, chủ thể sản xuất, doanh nghiệp bao tiêu, nguồn vốn và lợi ích của người dân. Chú trọng nâng cao giá trị nông sản thông qua chứng nhận hữu cơ, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng như gừng, quế; hướng dẫn tiếp cận chính sách hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, rà soát, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng theo đúng quy định, tạo điều kiện để thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tập trung xây dựng nền tảng số dùng chung, tích hợp các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an toàn dữ liệu. Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp viễn thông, công nghệ để mở rộng kết nối, hỗ trợ thiết bị thông minh; kết nối với các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên 56 xã, phường trong quảng bá du lịch, nông sản, sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế số.

Thông qua những định hướng và nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên có cơ hội triển khai trong thực tế; gắn chính sách hỗ trợ với nhu cầu thị trường, nâng cao kỹ năng, khả năng tiếp cận vốn và phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có của Cao Bằng, tạo thêm việc làm, thu nhập và động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.