Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngành công thương năm 2026 diễn ra trong tháng 10

Sự kiện dự kiến diễn ra trong 1 buổi vào cuối tháng 10/2026 tại hội trường Trung tâm Hành chính thành phố (số 24 Trần Phú), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị quy tụ từ 150 đến 200 đại biểu, bao gồm lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý, cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng và khoáng sản.

Mục tiêu chính của hội nghị là tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc thực tế cho doanh nghiệp, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc về pháp lý đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, hạ tầng cụm,khu công nghiệp, cũng như các giải pháp tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ thuế và xúc tiến thương mại.

Cạnh đó, hội nghị cũng phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ mới của Trung ương và thành phố, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định sự đồng hành của chính quyền trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, tổng hợp ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp và công khai rộng rãi kết quả giải quyết sau hội nghị.