Sáng 16-11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tổ chức quốc tế; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện; các tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong trong cung ứng dịch vụ, sản phẩm cho kinh tế bạc. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Hội Người cao tuổi tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà, Nguyễn Thanh Hà tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quý báu, đồng thời là chủ thể tạo ra giá trị ở cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế bạc. Thời gian qua, phát triển kinh tế bạc ở nước ta đã từng bước chuyển từ nhận thức sang hành động, từ nghiên cứu đến hoạch định chính sách. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Những hạn chế về thể chế, thị trường, nguồn lực và bảo đảm an toàn cho người cao tuổi vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đồng chí yêu cầu đặt phát triển kinh tế bạc trong tổng thể đổi mới mô hình phát triển đất nước, chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số, có tầm nhìn dài hạn và hành động từ sớm. Quá trình này cần hướng đến mục tiêu vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Đồng chí chỉ rõ những thách thức hiện nay gồm: Thể chế, chính sách chưa đồng bộ; thị trường và cơ chế tài chính chưa đáp ứng yêu cầu; hạ tầng, nhân lực chăm sóc người cao tuổi còn thiếu; dữ liệu, công nghệ và năng lực số hóa dịch vụ còn hạn chế. Các điểm nghẽn có mối quan hệ chặt chẽ, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, liên ngành và đồng bộ.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị xác định rõ vị trí, vai trò và các cấu phần của kinh tế bạc trong mô hình phát triển mới; tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, kiến tạo môi trường và thị trường phát triển; đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, chia sẻ nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết các chủ thể, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nội hàm, tiềm năng và những vấn đề đặt ra trong phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc. Đồng thời, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về nguồn vốn và đào tạo nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi; thúc đẩy liên kết giữa các lĩnh vực y tế, du lịch, bảo hiểm và công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, bền vững.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa có 265.164 người cao tuổi, chiếm 13,9% dân số; dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ này tăng lên 16,9%. Với xu hướng già hóa dân số, tỉnh đã ban hành Đề án về chính sách lao động, việc làm thích ứng với già hóa dân số nhanh, đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 45% lao động từ 50 tuổi trở lên có việc làm. Cùng với đó, tỉnh chú trọng đào tạo kỹ năng số, kỹ năng nghề; hỗ trợ người cao tuổi khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe và duy trì các mô hình kinh tế hộ. Tỉnh cũng định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thu hút đầu tư hạ tầng dưỡng lão và mở rộng các dịch vụ du lịch y tế chuyên sâu...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, các ý kiến đã làm rõ xu thế già hóa dân số, tiềm năng phát triển kinh tế bạc; nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, nguồn lực, thị trường, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa chiến lược nhằm phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam. Đồng chí khẳng định, người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội mà còn là nguồn lực quý báu của quốc gia, có trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng, xã hội. Phát triển kinh tế bạc là hướng đi giàu tiềm năng, góp phần mở rộng thị trường, tạo việc làm, gia tăng giá trị kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thời gian tới, cả nước cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển sản phẩm, dịch vụ dành cho người cao tuổi. Đồng thời, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những lĩnh vực có nhu cầu lớn như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, gia đình và người cao tuổi.

Đồng chí cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo; lựa chọn Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và An Giang để xây dựng mô hình điểm, làm cơ sở tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng trên cả nước.