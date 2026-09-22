Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương: Việt Nam góp phần thúc đẩy văn hóa toàn cầu

Trong khuôn khổ sự kiện, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chính thức ra mắt đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976–2026).

Được lựa chọn từ cuộc thi thiết kế toàn quốc, Đồ họa kỷ niệm sẽ được các đối tác của UNESCO sử dụng trong các hoạt động truyền thông và sự kiện, góp phần đưa dấu ấn hợp tác ý nghĩa này đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế

Toàn cảnh họp báo giới thiệu chương trình Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Ảnh: BTC

Tại họp báo, BTC cho biết, Hội nghị lần này tại Việt Nam tiếp nối quá trình thảo luận quốc tế được thúc đẩy tại Hội nghị năm 2025 ở Nairobi, sẽ có khoảng 250 đại biểu và chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ tới Hà Nội và Ninh Bình để trao đổi về cách hiểu, đánh giá và bảo vệ tính xác thực trong hệ thống Di sản Thế giới, qua đó đóng góp kinh nghiệm của khu vực vào những thảo luận hiện nay trên toàn cầu.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: "Tính xác thực có vai trò nền tảng trong cách chúng ta nhận diện và bảo vệ Di sản Thế giới, và cần được hiểu trong chính bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại. Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều kinh nghiệm về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản. Hội nghị này có thể góp phần chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành các cách tiếp cận rõ ràng hơn, dựa trên bằng chứng và có thể áp dụng trong toàn bộ hệ thống Di sản Thế giới".

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét mức độ phù hợp của những cách tiếp cận hiện nay trước thực tiễn bảo tồn di sản, trong đó có công tác phục dựng sau xung đột hoặc thiên tai, di sản sống và vai trò của cộng đồng trong gìn giữ các giá trị di sản.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chia sẻ: "Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng tiêu biểu trong việc hợp tác với các cơ quan tư vấn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Trong đó, Hoàng thành Thăng Long là minh chứng điển hình nhất. Đặc biệt, hội nghị này quy tụ các chuyên gia hàng đầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận về các vấn đề di sản, tính xác thực cùng những nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới. Đây là dịp mà các nước rất trông chờ Việt Nam chia sẻ về chiến lược, chính sách phát triển văn hóa, di sản gắn liền với phát triển bền vững, cũng như những đóng góp của chúng ta vào nỗ lực chung của toàn cầu — tiêu biểu là sáng kiến về "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững" mà Việt Nam vừa đề xuất".

Đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976–2026).

Theo Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, một kết quả quan trọng của Hội nghị là đóng góp vào quá trình xây dựng Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực, đưa ra hướng dẫn thực tiễn để các quốc gia tham khảo trong nhận diện di sản, xây dựng Danh sách Đề cử Dự kiến, lập Hồ sơ đề cử, cũng như bảo tồn, quản lý và giám sát các di sản.

Việc đăng cai Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương tạo thêm một diễn đàn để kinh nghiệm và góc nhìn của Việt Nam đóng góp vào tiến trình thúc đẩy vai trò của văn hóa trên toàn cầu.