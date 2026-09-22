Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực sắp diễn ra tại Việt Nam

Hội nghị do Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 27-9 đến 1-10, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương và khoảng 250 đại biểu trong và ngoài khu vực.

Quang cảnh buổi Họp báo. Ảnh: Tú Anh

Hội nghị tại Hà Nội tiếp nối quá trình thảo luận quốc tế được thúc đẩy tại Hội nghị năm 2025 ở Nairobi, đồng thời triển khai các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới về việc khuyến khích tổ chức các cuộc đối thoại tương tự ở cấp khu vực.

Trọng tâm xoay quanh Hội nghị là cách hiểu và đánh giá tính xác thực trong những bối cảnh di sản không ngừng biến đổi nhưng vẫn cần duy trì các giá trị cốt lõi. Các đại biểu sẽ trao đổi về những vấn đề thực tiễn như phục dựng di sản sau xung đột và thiên tai, bảo tồn di sản sống, vai trò của cộng đồng, cũng như tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đối với công tác bảo tồn.

Theo ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, việc chia sẻ những kinh nghiệm này có thể góp phần hình thành các cách tiếp cận rõ ràng hơn, dựa trên bằng chứng và có khả năng áp dụng rộng rãi trong hệ thống Di sản Thế giới.

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện khi diễn ra vào thời điểm hướng đến dấu mốc 5 thập kỷ đồng hành giữa Việt Nam và UNESCO.

Việc tổ chức Hội nghị tại Việt Nam trong năm kỷ niệm dấu mốc quan trọng này góp phần làm nổi bật chặng đường hợp tác lâu dài giữa hai bên, đồng thời mở ra những kết nối mới cho giai đoạn tiếp theo.

Công bố đồ họa chính thức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO trong khuôn khổ Họp báo. Ảnh: Tú Anh

Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - bà Lê Thị Hồng Vân cho biết, Hội nghị sẽ góp phần giới thiệu các chiến lược, chính sách của Việt Nam về bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời kết nối hệ thống chuyên gia quốc tế với các cơ quan, địa phương và các tổ chức trong nước. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của các địa phương Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được giới thiệu như một trường hợp tiêu biểu về bảo tồn, tu bổ và phục dựng di sản. Kinh nghiệm của dự án sẽ được chia sẻ tại Hội nghị như một mô hình thực tiễn, qua đó tạo thêm cơ hội để Hà Nội trao đổi với các chuyên gia và địa phương trong khu vực về cách thức bảo tồn di sản trong một đô thị đang phát triển nhanh, bà Lê Thị Hồng Vân thông tin.

"Việc đăng cai một diễn đàn khu vực vấn đề chuyên sâu của Di sản Thế giới không chỉ thể hiện năng lực tổ chức mà còn cho thấy vai trò chủ động hơn của Việt Nam trong định hình các cuộc thảo luận quốc tế về bảo tồn di sản", Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh.

*Cũng trong khuôn khổ Họp báo, Ban tổ chức đã công bố đồ họa chính thức kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Mẫu đồ họa sẽ được sử dụng trong các hoạt động truyền thông và chương trình do UNESCO cùng các đối tác triển khai, góp phần đưa dấu ấn của chặng đường hợp tác nửa thế kỷ giữa Việt Nam và UNESCO đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.