Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2026: Thúc đẩy minh bạch và nâng chất lượng doanh nghiệp

Diễn biến thị trường chưa phản ánh hết chuyển biến nền kinh tế

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2026 tổ chức chiều ngày 10/11, bà Vũ Thị Thúy Ngà - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhấn mạnh, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 là dấu mốc quan trọng sau nhiều năm nỗ lực của các cơ quan quản lý và thành viên thị trường.

Tuy nhiên, nâng hạng không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Theo bà Ngà, diễn biến thị trường thời gian qua chưa phản ánh hết những chuyển biến tích cực của nền kinh tế. Thanh khoản giảm, sức cầu vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Cùng đó, thông tin sai lệch và tin giả trên không gian mạng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức cầu và tâm lý thị trường. Trách nhiệm giải trình và chất lượng quản trị tại nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đồng đều, đòi hỏi phải tiếp tục cải thiện, nâng cao quản trị công ty.

Bà Vũ Thị Thúy Ngà - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phát biểu khai mạc tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2026, tổ chức chiều ngày 10/11 - Ảnh: TT

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2026, bà Hồ Thị Phương Tú, Giám đốc Phòng Quản lý niêm yết HNX, cho biết, tính đến cuối tháng 10/2026, hai thị trường cổ phiếu niêm yết và UPCoM có tổng cộng 1.110 doanh nghiệp, gồm 299 doanh nghiệp niêm yết và 811 doanh nghiệp đăng ký giao dịch. Tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 693.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2025. Quy mô vốn hóa đạt 1,721 triệu tỷ đồng, tăng 3%.

Số lượng doanh nghiệp giảm chủ yếu do gần 70 doanh nghiệp trên UPCoM bị hủy đăng ký giao dịch sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng. Tuy nhiên, giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch vẫn tăng nhờ sự tham gia của các doanh nghiệp có quy mô lớn như Chứng khoán KAFI, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Giấy Thuận An, Tracodi, cùng các đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của doanh nghiệp hiện hữu.

Cùng đó, hoạt động phát hành cổ phiếu bổ sung của các doanh nghiệp hiện hữu cũng sôi động. Trong 10 tháng đầu năm, các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đã phát hành cổ phiếu và thực hiện niêm yết bổ sung với tổng giá trị theo mệnh giá đạt 42.300 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cả năm 2025. Trên thị trường UPCoM, giá trị đăng ký giao dịch bổ sung đạt 25.400 tỷ đồng, tương đương 75% mức thực hiện cả năm trước. Tổng cộng, giá trị cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch bổ sung trên hai thị trường đạt 67.700 tỷ đồng theo mệnh giá.

Bên cạnh cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 10/2026, quy mô trái phiếu niêm yết đạt khoảng 144.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2025. Trong 10 tháng, thị trường ghi nhận 39 mã trái phiếu niêm yết mới và 21 mã hủy niêm yết. Giá trị giao dịch bình quân trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng đạt khoảng 740 tỷ đồng/phiên, tăng 60%.

Còn tồn tại vi phạm quản trị công ty, dự kiến phân bảng UPCoM

Theo báo cáo của HNX, tình trạng vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ trong năm 2026 có xu hướng cải thiện trên cả hai thị trường. Đối với báo cáo tài chính bán niên soát xét, tỷ lệ vi phạm giảm còn 2,8% trên thị trường niêm yết và 8,6% trên UPCoM. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm công bố thông tin bất thường trên UPCoM tăng nhẹ lên 1,8%, so với mức 1,6% của năm 2025.

Những hạn chế về chất lượng báo cáo tài chính và quản trị công ty vẫn hiện hữu tại một bộ phận doanh nghiệp. Theo thống kê của HNX, có 94 cổ phiếu UPCoM thuộc diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm có ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ ba năm trở lên; 65 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến hoặc đưa ra ý kiến trái ngược.

Số cổ phiếu bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch phân theo nguyên nhân - Nguồn: HNX

Một số vi phạm quản trị công ty vẫn còn tồn tại và phổ biến hơn trên UPCoM. Điển hình như chưa công bố đầy đủ giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, không họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong tối đa 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, hội đồng quản trị họp không đủ mỗi quý một lần, chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, thậm chí chưa ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Trước thực tế này, nâng cao chất lượng doanh nghiệp tiếp tục là một trong những trọng tâm hoạt động của HNX trong năm 2027. Theo bà Hồ Thị Phương Tú, HNX đang nghiên cứu phương án phân bảng thị trường UPCoM nhằm giúp nhà đầu tư nhận diện rõ hơn các nhóm doanh nghiệp, trong đó có nhóm cần lưu ý về rủi ro và nhóm đáp ứng điều kiện niêm yết. Việc phân bảng không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá, lựa chọn cổ phiếu mà còn nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng thị trường.

Bốn trọng tâm của HNX trong kế hoạch hoạt động quý IV/2026 và năm 2027- Ảnh: TT

Bên cạnh nhiệm vụ trên, trong quý IV năm 2026 và năm 2027, HNX sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo về công bố thông tin và quản trị công ty, đặc biệt chú trọng cập nhật các quy định mới khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 96 năm 2020.

Cùng đó, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình quy định; xây dựng thị trường giao dịch cổ phiếu dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sau khi Chính phủ ban hành Nghị định liên quan.

Đề cập đến chương trình chuyển cổ phiếu niêm yết này, Tổng Giám đốc HNX Vũ Thị Thúy Ngà cho biết, trong nhiều năm qua HNX là nơi được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để lần đầu niêm yết cổ phiếu, từng bước tiếp cận thị trường vốn. Việc chuyển cổ phiếu niêm yết sang HOSE là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc, hướng tới tổ chức thị trường thống nhất, vận hành thông suốt và bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.

Trong giai đoạn tới, HNX tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trên thị trường UPCoM, trong hoạt động đấu giá cổ phần. Dù niêm yết cổ phiếu trên thị trường nào, nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch thông tin vẫn là nền tảng để doanh nghiệp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và phát triển bền vững.