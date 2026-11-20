Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Tuấn Anh - Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, tổ chức bộ máy ngành Thanh tra được kiện toàn theo mô hình 2 cấp. Trong đó, ở Trung ương, sáp nhập thanh tra các bộ, ngành vào Thanh tra Chính phủ; ở địa phương, sáp nhập thanh tra sở, thanh tra huyện vào Thanh tra tỉnh, thành phố. Sau sắp xếp, toàn ngành giảm số đơn vị cấp cục, vụ từ 105 xuống còn 25; số đơn vị cấp phòng từ 2.167 xuống còn 477; số nhân sự giảm từ 15.169 xuống 8.202 người.

Đại biểu dự hội nghị.

Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cơ quan thanh tra từng bước hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới còn một số khó khăn, vướng mắc như: việc phân định nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cơ quan có lúc chưa rõ; cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu chưa đồng bộ; công tác bàn giao, xử lý hồ sơ chuyển tiếp còn bất cập. Phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực nắm tình hình, tiếp cận cơ sở và bố trí nhân lực phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động của hệ thống cơ quan thanh tra sau sắp xếp; phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả phối hợp và chất lượng hoạt động thanh tra.

Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là bước chuyển đổi lớn, đòi hỏi các cơ quan thanh tra tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan thanh tra chủ động khắc phục khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện liên tục, không để gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ...