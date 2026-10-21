Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí Lò Minh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Tạ Thị Dung – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Lư; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lư cùng Thường trực Hội Nông dân các xã, phường thành viên trong Cụm thi đua số 3.

Cụm thi đua số 3 gồm 13 đơn vị: Hội Nông dân các xã: Bình Lư, Bản Bo, Tả Lèng, Khun Há, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Mường Kim, Khoen On, Tân Uyên, Mường Khoa, Nậm Sỏ và phường Tân Phong. Năm 2026, toàn Cụm có 238 chi hội với 29.342 hội viên, trong đó kết nạp mới 530 hội viên.

Trong năm 2026, mặc dù chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh, biến động thị trường và việc sắp xếp đơn vị hành chính, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác tuyên truyền được chú trọng với 415 buổi, thu hút trên 31.000 lượt người tham gia; kiện toàn, bổ sung 104 cán bộ chi hội. Toàn Cụm đã rà soát, chuẩn hóa thông tin cho 27.278 hội viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chuyển đổi số trong hoạt động hội.

Hoạt động hỗ trợ sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực với 30 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 2.404 lượt hội viên; xây dựng, duy trì và hỗ trợ 23 mô hình sản xuất. Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển với 14 tổ hợp tác, 2 hợp tác xã, 11 chi hội và 17 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Công tác hỗ trợ vốn vay được quan tâm, tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 521,6 tỷ đồng, với 5.421 hộ vay vốn. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thu hút 4.606 hộ đăng ký. Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, hỗ trợ hộ nghèo và quảng bá nông sản trên nền tảng số tiếp tục được triển khai.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế, đồng thời nêu khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua như: thiếu nhân lực, kinh phí đào tạo, tập huấn hội viên; khó khăn trong hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và hoàn thành chỉ tiêu dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các đại biểu cũng phản ánh những vướng mắc trong sử dụng hội phí chăm lo hội viên khó khăn, thiếu biên chế và vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; đồng thời đề nghị Hội Nông dân tỉnh quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Minh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3. Đồng thời khẳng định, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp thu các kiến nghị, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Đồng chí Lò Minh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động lồng ghép nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ chính trị chung, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện và xây dựng dự toán kinh phí phù hợp. Tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hội viên, vận động xây dựng quỹ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội năm 2026.