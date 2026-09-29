Hội nghị Đảng ủy phường Tây Nha Trang lần thứ năm

Sáng 29-9, Đảng ủy phường Tây Nha Trang tổ chức Hội nghị lần thứ năm, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Tân - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Tây Nha Trang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được tăng cường, kết nạp 87 đảng viên; hoàn thành chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Về công tác phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 399 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch được giao. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản bảo đảm tiến độ thực hiện. Từ ngày 1-7-2025 đến nay, phường đã tiếp nhận 14.998 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết 13.907 hồ sơ, trong đó 13.504 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 97,1%; tiếp nhận 252 hồ sơ đăng ký kinh doanh. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức phường được bồi dưỡng kỹ năng số; phường duy trì 47 tổ công nghệ số cộng đồng, tiến hành lắp đặt wifi tại 27 điểm nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường...

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã thảo luận, thông qua báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công 9 tháng năm 2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2028 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; đề án tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường.

Hội nghị cũng thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; cho ý kiến báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy giữa 2 kỳ hội nghị Đảng ủy.