Hội nghị Đảng Lao động đầu tiên dưới thời Burnham: Không khí mới, bài toán cũ

Trước khi hội nghị thường niên của Công đảng bắt đầu, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhận được sự chào đón nồng nhiệt sau khi đưa đảng cầm quyền thoát khỏi đà suy giảm uy tín kéo dài. Tuy nhiên, đằng sau không khí hồ hởi là tâm lý lo âu trước những thách thức tài chính khốc liệt và nguy cơ suy thoái do xung đột gia tăng tại Trung Đông.

Nhằm củng cố niềm tin của cử tri, tân Thủ tướng Burnham đã đưa ra chuỗi chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt như giảm thuế trên hóa đơn điện năng, khống chế giá vé xe bus và triển khai gói vay ưu đãi hỗ trợ người trẻ mua nhà lần đầu. Đồng thời, khẩu hiệu "Hy vọng trở lại" (Hope again) đã được chọn làm thông điệp chủ đạo cho nhiệm kỳ của mình.

Phát biểu trước truyền thông khi đến Liverpool dự hội nghị, Thủ tướng Andy Burnham tuyên bố sẵn sàng thực hiện những thay đổi căn bản cho đất nước, trọng tâm là kế hoạch thành lập “Dịch vụ Chăm sóc Quốc gia” – mô hình chăm sóc xã hội miễn phí toàn dân tương tự như Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS). Ông khẳng định sẵn sàng hy sinh “tài sản chính trị” của bản thân để giải quyết dứt điểm bài toán chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật đã tồn đọng nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ được đưa ra trong chương trình tranh cử cho cuộc bầu cử tiếp theo, thay vì triển khai ngay trong nhiệm kỳ hiện tại.

Tại hội nghị lần này, Bộ trưởng Tài chính John Healey sẽ chuẩn bị công bố chiến lược “Tái công nghiệp hóa nước Anh” với trọng tâm là ngành công nghiệp quốc phòng. Chính phủ Anh cam kết dành các dự án đóng tàu quân sự hàng tỷ bảng Anh cho các xưởng đóng tàu nội địa nhằm tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đặt mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên mức 3,5% GDP theo chuẩn NATO vào năm 2035

Bên cạnh kinh tế, vấn đề năng lượng và chi phí sinh hoạt tiếp tục gây sức ép. Chính phủ đang phải cân nhắc các biện pháp hỗ trợ người dân trong mùa Đông, đồng thời xử lý những tranh luận về khai thác dầu khí ở Biển Bắc và định hướng chuyển đổi năng lượng.

Quan hệ với Liên minh châu Âu cũng được theo dõi, dù không phải chủ đề trung tâm của hội nghị. Chính phủ Burnham đang tìm cách cải thiện quan hệ với EU trong một số lĩnh vực, trong khi vẫn phải cân bằng các vấn đề thương mại và quan hệ với Mỹ.

Đối với ông Burnham, bài phát biểu tại Liverpool ngày 29/9 là cơ hội để định hình thông điệp chính trị cho giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc chuyển những cam kết về tăng trưởng, cải cách dịch vụ công và phân quyền thành chính sách cụ thể sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng xử lý bài toán ngân sách. Đây cũng là những vấn đề có thể định hình chương trình nghị sự của Đảng Lao động trong những năm tới.