Các đại biểu tham dự Hội nghị Dân số và Phát triển bền vững. (Ảnh: Trần Minh)

Hội nghị do Hội Dân số châu Á phối hợp với Cục Dân số, Bộ Y tế Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Đây là sự kiện khoa học mang tính khu vực, tập trung trao đổi toàn diện về mối quan hệ giữa dân số và phát triển trên nhiều lĩnh vực như y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội, giới, kinh tế, môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại phiên Khai mạc Hội nghị Dân số và Phát triển bền vững diễn ra chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dân số không chỉ là quy mô, cơ cấu hay sự phân bố dân cư mà còn là nguồn lực quan trọng, đồng thời là mục tiêu và động lực của phát triển kinh tế - xã hội. Mọi thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân số đều tác động sâu sắc đến tăng trưởng kinh tế, thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội, y tế, giáo dục và chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thế giới đang chứng kiến những biến đổi nhân khẩu học sâu sắc. Những thay đổi này vừa mở ra cơ hội phát triển mới, vừa đặt ra không ít thách thức đối với các quốc gia. Đó là yêu cầu duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm bền vững, thích ứng với già hóa dân số, tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý di cư và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, đô thị hóa, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên Khai mạc Hội nghị Dân số và Phát triển bền vững. (Ảnh: PV)

Từ thực tiễn này, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng không có một mô hình hay giải pháp chính sách dân số chung có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi nước cần căn cứ vào đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh phát triển để xây dựng chính sách phù hợp, linh hoạt, có tầm nhìn dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Dân số châu Á trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách. Đồng thời, bà tin tưởng Hội nghị lần này sẽ là diễn đàn khoa học quan trọng để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận sâu sắc về những xu hướng nhân khẩu học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng mong muốn thông qua Hội nghị lần này, các đại biểu quốc tế sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức trong lĩnh vực dân số và phát triển.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các phiên toàn thể tập trung vào những nội dung có tính định hướng như chuyển đổi nhân khẩu học và những thách thức đối với dân số, phát triển tại châu Á; dân số và phát triển bền vững; định hướng để châu Á hướng tới thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Các phiên thảo luận song song đi sâu vào nhiều chủ đề cụ thể như mức sinh, vô sinh, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, dân số vị thành niên và thanh niên, giới, di cư, già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi và cơ cấu dân số vàng. Bên cạnh đó, các vấn đề về lao động, thống kê dân số, chuyển nhượng tài khoản quốc gia, dân số và môi trường, dân số với an sinh xã hội, dân số với tăng trưởng kinh tế… cũng được đưa ra trao đổi.

Tham dự Hội nghị có các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh... (Ảnh: Trần Minh)

Tham dự Hội nghị có các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý chương trình, đơn vị cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dân số, phát triển. Đáng chú ý, Hội nghị thu hút sự quan tâm của giới học giả dân số và phát triển đến từ hơn 100 trường đại học trên thế giới, trong đó có nhiều học giả uy tín trong lĩnh vực nhân khẩu học. Đại biểu còn đến từ các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, trường đại học và viện nghiên cứu.

Với thành phần tham dự đa dạng, Hội nghị tạo không gian để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật những xu hướng nhân khẩu học mới và thảo luận các giải pháp ứng phó với những thách thức đặt ra. Đây cũng là cơ hội kết nối các cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và cơ quan quản lý, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và xây dựng chính sách dân số, phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam kỳ vọng hội nghị tập trung làm rõ năm nhóm vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu và dự báo xu hướng biến đổi nhân khẩu học, đặc biệt là những tác động dài hạn của mức sinh thấp, già hóa dân số và thay đổi cơ cấu dân số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm chính sách hiệu quả nhằm khai thác cơ hội từ cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ ba, thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, lấy con người làm trung tâm trong xây dựng và thực hiện chính sách dân số, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế, giáo dục và dịch vụ xã hội cơ bản.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách; phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và các nhà khoa học trẻ trong giải quyết những vấn đề dân số mới nổi.

Thứ năm, mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, tri thức, kinh nghiệm và các sáng kiến hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.