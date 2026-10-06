Hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh và Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Sùng A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh; đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh; Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, trưởng các phòng Công an tỉnh và các đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ Công an sẽ trình Kỳ họp 7 dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Các đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp 10 ý kiến để hoàn thiện các dự thảo luật, các ý kiến đều tâm huyết, trách nhiệm xuất phát từ thực tiễn quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương.

Đồng chí Sùng A Lềnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Các ý kiến cơ bản bám sát nội dung từng dự thảo luật; tập trung phân tích những vấn đề còn bất cập, chưa rõ hoặc có thể phát sinh khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là vấn đề gắn trực tiếp với điều kiện đặc thù địa bàn miền núi, biên giới, diện tích rộng, dân cư phân tán và hạ tầng số còn khó khăn của tỉnh. Đây là những căn cứ thực tiễn quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, tiếp thu và tham gia ý kiến tại Kỳ họp sắp tới.

Lãnh đạo các phòng của Công an tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiên cứu kỹ lưỡng và những ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Cần rà soát căn cứ xác định tội phạm, phân hóa trách nhiệm và chính sách xử lý, bảo đảm sự nghiêm minh, nhân đạo, thống nhất trong áp dụng; cần tiếp tục nghiên cứu kỹ trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự tại Điều 26; cơ chế tạm hoãn truy cứu và miễn trách nhiệm hình sự tại các Điều 30, 32.

Đối với dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi): Cần làm rõ trách nhiệm tiếp nhận, xác minh sơ bộ nguồn tin của Công an cấp xã với thẩm quyền của Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã khi được phân công, ủy quyền. Phân cấp phải gắn với cơ chế kiểm sát, kiểm tra và trách nhiệm về từng quyết định tố tụng. Cần đánh giá điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, hỗ trợ nghiệp vụ; cơ chế phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm và xử lý vụ việc liên quan nhiều địa bàn, bảo đảm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi): Cần làm rõ thẩm quyền, trình tự và điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý; đặc biệt đánh giá thận trọng quy định tại Điều 90 về thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Đây là nội dung tác động trực tiếp đến quyền của công dân, cần bảo đảm căn cứ, quyền giải trình, khiếu nại, khởi kiện và cơ chế giám sát.

Đối với dự thảo Luật An ninh dữ liệu: Cần rà soát nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Điều 3, tiêu chí xác định cấp độ rủi ro tại Điều 8 và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Các yêu cầu đánh giá, thẩm định cần phải được rà soát, đối chiếu với pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân để tránh trùng lặp.

Đối với dự thảo Luật Định danh và xác thực điện tử: Cần làm rõ phạm vi đối tượng định danh, lộ trình thực hiện và giá trị sử dụng của danh tính, kết quả xác thực. Định danh, xác thực không thay thế căn cứ xác lập quyền sở hữu, điều kiện giao dịch hay tình trạng pháp lý theo luật chuyên ngành, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát nguyên tắc thu thập thông tin tối thiểu, quyền kiểm soát và sửa dữ liệu, trách nhiệm khi thông tin sai lệch, bị giả mạo hoặc lộ lọt; bảo đảm liên thông và sử dụng kết quả đã có, tránh yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ. Đặc biệt, cần đánh giá phương thức hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và người hạn chế kỹ năng số để việc triển khai thuận lợi, bình đẳng.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của việc phân cấp, cắt giảm thủ tục và chuyển sang hậu kiểm. Với nội dung tại Điều 1, cần bảo đảm khả năng kiểm soát nguồn gốc, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau khi đơn giản hóa thủ tục.

Đối với dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia: Để đảm bảo tính chặt chẽ hơn, cần làm rõ hơn tiêu chí phân loại, thẩm quyền đưa công trình vào, ra khỏi danh mục và trách nhiệm phối hợp bảo vệ…

Đồng chí Giàng Thị Dung đề nghị, ngay sau hội nghị này, Công an tỉnh làm đầu mối, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp ý kiến theo từng dự án luật, làm rõ điều, khoản, căn cứ và đề xuất điều chỉnh, bổ sung; phân tích các phương án đối với nội dung còn khác nhau. Hoàn thiện văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 9/10/2026. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác, tham mưu báo cáo theo quy định. Các đại biểu Quốc hội chủ động nghiên cứu, lựa chọn nội dung phát biểu; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, góp ý kịp thời khi có dự thảo luật mới.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng tình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, góp ý của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, ban ngành, địa phương để trình Quốc hội thông qua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác công an trong tình hình mới.

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng mai (7/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiến hành lấy ý kiến góp ý các dự thảo luật do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.