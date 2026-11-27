Khai mạc Hội nghị Hội đồng CPTPP lần thứ 11 - Ảnh: BCT.

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định sự hiện diện đông đủ của các đoàn không chỉ thể hiện sự ủng hộ quý báu đối với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, mà còn minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của tất cả các thành viên đối với sự phát triển và tương lai của Hiệp định.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống thương mại đa biên, nâng cao khả năng chống chịu của các nền kinh tế thành viên và lấy lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thành công.

Đánh giá về bối cảnh kinh tế quốc tế, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ ra rằng môi trường thương mại toàn cầu đang trải qua những chuyển biến sâu sắc. Những bất định ngày càng gia tăng, sự dịch chuyển của các chuỗi cung ứng cùng tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra nhiều thách thức mới, song cũng mở ra không ít cơ hội cho tăng trưởng và hợp tác kinh tế quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu khai mạc - Ảnh: BCT.

Trong bối cảnh đầy biến động đó, những giá trị và nguyên tắc cốt lõi của CPTPP càng trở nên có ý nghĩa. Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, CPTPP không đơn thuần là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao, mà còn là biểu tượng cho niềm tin chung của các quốc gia thành viên vào một môi trường thương mại mở, minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, các nước thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò của Hiệp định trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa biên, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu cho từng nền kinh tế.

LẤY DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN LÀM THƯỚC ĐO THÀNH CÔNG

Nhìn lại chặng đường năm 2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ mà khối đã đạt được nhờ tinh thần hợp tác, trách nhiệm và đồng thuận cao. Các nước thành viên đã tạo ra những bước tiến rõ nét trong việc nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định, thúc đẩy tiến trình nâng cấp và mở rộng CPTPP, cũng như triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm giúp Hiệp định bắt nhịp với thực tiễn phát triển mới của thương mại quốc tế.

Song song với đó, việc tăng cường kết nối và đối thoại với các đối tác bên ngoài đã mở ra những không gian hợp tác mới, góp phần nâng cao vị thế của CPTPP trong cấu trúc kinh tế khu vực và toàn cầu.

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: BCT.

Một điểm nhấn nổi bật được Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đặc biệt đề cao trong năm 2026 là sự quan tâm sâu sắc hơn dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua việc mở rộng các kênh kết nối và đối thoại trực tiếp, doanh nghiệp đã có điều kiện thuận lợi để chia sẻ những vướng mắc thực tế, đề xuất sáng kiến và đóng góp trực tiếp vào quá trình thực thi Hiệp định.

Bộ trưởng nhấn mạnh thành công của CPTPP không chỉ được đo lường bằng mức độ mở cửa thị trường hay những tiến bộ trên bàn đàm phán, mà quan trọng hơn cả là những cơ hội và lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và người dân các nền kinh tế thành viên.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần hợp tác xây dựng của các thành viên, đồng thời cảm ơn những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ Quan chức cấp cao, các Ủy ban và các Nhóm công tác trong suốt thời gian qua. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp Hội nghị hướng tới những kết quả thực chất.

ĐỊNH HÌNH TẦM NHÌN VÀ XUNG LỰC MỚI CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Bước vào chương trình nghị sự của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, các Bộ trưởng và Trưởng đoàn sẽ không chỉ tổng kết những thành tựu của năm 2026, mà còn tập trung định hình những ưu tiên và hướng đi chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Trọng tâm thảo luận của phiên họp bao gồm việc xem xét kết quả thực thi Hiệp định, rà soát tiến độ đàm phán nâng cấp Hiệp định cũng như tiến trình kết nạp thành viên mới. Bên cạnh đó, các thành viên sẽ cùng bàn thảo các giải pháp nhằm thắt chặt hợp tác nội khối, mở rộng kết nối với các đối tác bên ngoài và tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành của CPTPP.

Khép lại bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ kỳ vọng những quyết định được thống nhất tại phiên họp lần này sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ để CPTPP tiếp tục phát triển toàn diện, không chỉ mở rộng về quy mô và phạm vi hợp tác mà còn đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả liên kết kinh tế.

Với tinh thần đoàn kết, xây dựng và đồng thuận, các thành viên sẽ cùng kiến tạo một CPTPP ngày càng vững mạnh, năng động, rộng mở, tiếp tục giữ vững vai trò hình mẫu về hợp tác kinh tế dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực vào sự ổn định, tăng trưởng và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.