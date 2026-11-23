Bất đồng về nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu

Sự đổ vỡ xảy ra sau hai tuần đàm phán, tức kéo dài thêm hai ngày so với thời gian dự kiến​. Các nước đã không đạt được sự đồng thuận về bản thỏa thuận dài 10 trang trong phiên họp toàn thể bế mạc hôm Chủ nhật, do Chủ tịch COP31 Murat Kurum của Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì.

Thất bại này đã phơi bày những bất đồng về tốc độ các quốc gia nên chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và ai nên gánh vác gánh nặng tài chính trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Các quốc gia không đạt được thỏa thuận tại hội nghị COP31. Ảnh: COP31

Mặc dù tài liệu này có đề cập đến thỏa thuận Dubai năm 2023 mang tính bước ngoặt kêu gọi chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhưng bản dự thảo đề xuất cuối cùng dài 10 trang lại không hề nhắc đến nhiên liệu hóa thạch, dầu mỏ, than đá hay việc loại bỏ dần chúng.

Việc thiếu ngôn từ kêu gọi chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch đã trở thành điểm gây tranh cãi đối với Vương quốc Anh, Na Uy và một số quốc gia Mỹ Latinh cùng các đảo quốc.

Tài chính khí hậu là một điểm gây tranh cãi lớn khác. Bản dự thảo kêu gọi tăng gấp ba lần kinh phí thích ứng để giúp các nước nghèo hơn đối phó với thời tiết cực đoan, nhưng lại không đưa ra con số cụ thể cho mức tăng được đề xuất.

Phái đoàn Kenya cho biết, văn bản này đã bỏ qua nhu cầu và hoàn cảnh của châu Phi, đồng thời nhấn mạnh rằng các quốc gia chịu trách nhiệm về lượng khí thải trong quá khứ phải đi đầu trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính.

Các nhóm bảo vệ môi trường đã chỉ trích đề xuất nhằm tăng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu từ 23% lên 35% vào năm 2035, cho rằng đề xuất này chuyển gánh nặng chi phí sang các nền kinh tế đang phát triển mà không hạn chế được sản lượng dầu khí.

Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác cho rằng những đề xuất này quá yếu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

“Không còn cách nào khác. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể”, ông Kurum nói trong phiên họp toàn thể bế mạc, đồng thời cho biết ông sẽ không đề xuất thêm bất kỳ văn bản mới nào.

Bộ trưởng phụ trách khí hậu của Ireland, Darragh O'Brien, cho rằng việc đạt được thỏa thuận khí hậu mà không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch hoặc quá trình chuyển đổi khỏi chúng là điều "không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng Khí hậu Na Uy Sigrun Gjerlow Aasland cho biết dự thảo đề xuất “đưa chúng ta thụt lùi”.

Các quốc gia bất đồng và Trái đất vẫn đang nóng lên

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ sự thất vọng về việc các nhà lãnh đạo thế giới không đạt được thỏa thuận.

Ông khẳng định rằng mặc dù không đạt được sự đồng thuận trong phòng đàm phán, nhưng về mặt khoa học thì không có gì mơ hồ, đồng thời tuyên bố: "Cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ không chờ đợi các chính phủ tìm được tiếng nói chung".

Các quốc gia còn nhiều bất đồng, song Trái đất vẫn nóng lên. Ảnh: GI

Bản dự thảo đầu tiên vào ngày 16/11 kêu gọi loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch và các nước phát triển đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030 và phát thải ròng âm vào năm 2040, nhưng các bản dự thảo tiếp theo, bắt đầu từ bản dự thảo thứ hai được công bố vào ngày 19/11, lại bỏ qua nhiên liệu hóa thạch.

Việc đàm phán đổ vỡ diễn ra trong bối cảnh báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố hồi tháng 10 cho thấy nhiệt độ toàn cầu đang trên đà vượt quá mục tiêu tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp được thiết lập theo Thỏa thuận Paris năm 2015.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, ba năm qua là những năm nóng nhất trong lịch sử thế giới. Báo cáo của UNEP cho biết việc thực hiện đầy đủ các cam kết về khí hậu hiện tại của các quốc gia sẽ giúp hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức khoảng 2,6 độ C trong thế kỷ này.

Các quốc gia sẽ trở lại tham dự COP32 tại Addis Ababa, Ethiopia, vào tháng 11 năm 2027.