Theo AP, Hội nghị COP31 đã diễn ra tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9 đến 22/11/2026, dài hơn 2 ngày so với dự kiến.

Bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua tại Hội nghị đều phải đạt được sự đồng thuận gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu và một số quốc gia cho biết họ không thể chấp nhận dự thảo thỏa thuận cuối cùng vì đề xuất này không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch.

Chủ tịch COP31 Murat Kurum (ở giữa) phát biểu trong phiên họp toàn thể tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP/Khalil Hamra.

"Thật không thể chấp nhận được nếu chúng ta có một thỏa thuận về khí hậu mà không hề đề cập đến nhiên liệu hóa thạch”, Bộ trưởng Khí hậu Ireland Darragh O'Brien phát biểu tại cuộc đàm phán về khí hậu.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, hai quốc gia đồng chủ trì Hội nghị COP31, đã đưa ra nhiều bản dự thảo nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp giữa nhu cầu của các quốc gia chịu tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và các nền kinh tế phụ thuộc vào việc sản xuất hoặc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, các bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Dù vậy, việc COP31 không đạt thỏa thuận chung sẽ không làm hủy bỏ những nghĩa vụ pháp lý đã được thống nhất tại các kỳ họp trước đó.

Được biết, tại Hội nghị COP28 ở Dubai vào năm 2023, gần 200 quốc gia lần đầu tiên đạt thỏa thuận kêu gọi chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng.

"Trên thực tế, quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch vẫn đang diễn ra", Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen nói.