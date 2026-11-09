Hội nghị COP31 khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ: Dự kiến Mỹ không tham gia các cuộc đàm phán

Ảnh: NHK

Hiện người ta quan tâm tới việc liệu các nước có thể nhất trí thực hiện các biện pháp cụ thể hay không trong bối cảnh đang xảy ra hàng loạt thảm họa dường như liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu.

Trước đó, Hiệp định Paris cam kết nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho biết mức tăng nhiệt độ trung bình có thể vượt ngưỡng 1,5 độ trong vài năm tới.

Mỹ là nước có lượng khí thải nhà kính lớn thứ hai thế giới. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris hồi tháng 1, nói rằng sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Dự kiến, Mỹ không tham gia các cuộc đàm phán.

Tỷ lệ điện khí hóa, tức phần nhu cầu năng lượng cuối cùng được đáp ứng bằng điện, là trọng tâm chính tại hội nghị COP31 lần này. Nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất mục tiêu toàn cầu nâng tỷ lệ này từ mức hơn 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035 nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng tìm cách thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và kêu gọi các nước khác hợp tác trong những nỗ lực này. Nếu nhiều nước ủng hộ mục tiêu điện khí hóa được đề xuất, mục tiêu này có thể được đưa vào văn kiện thỏa thuận cuối cùng.

Với sự tham gia của đại diện gần 200 quốc gia, Hội nghị COP31 sẽ kéo dài đến ngày 20-11 tới.

Theo NHK