Hội nghị COP17 đạt thỏa thuận đẩy nhanh hành động bảo tồn đa dạng sinh học

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Đa dạng sinh học (COP17) ở Yerevan, Armenia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phiên họp toàn thể bế mạc sau các cuộc đàm phán kéo dài khoảng 12 giờ từ tối 30/10 đến sáng 31/10, đánh dấu một bước đột phá trong nỗ lực ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030, ngay cả khi vẫn còn những bất đồng xung quanh vấn đề tài chính đa dạng sinh học, trợ cấp có hại và bằng chứng khoa học.

Chủ tịch COP17 Hambardzum Matevosyan, Bộ trưởng Môi trường Armenia, đã gõ búa thông qua các quyết định quan trọng về đánh giá tiến độ đa dạng sinh học toàn cầu đầu tiên và huy động nguồn lực.

Kết quả này tạo động lực mới cho Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal, được thông qua năm 2022 với 23 mục tiêu nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030. Với 4 năm còn lại, các chính phủ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để biến các cam kết quốc tế thành hành động có thể đo lường được, phản ánh chủ đề của COP17: Hành động vì thiên nhiên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Matevosyan nhận định: “Chúng ta đã đạt được nhiều hơn những gì chúng ta mong đợi”.

Về phần mình, thư ký điều hành của Ban thư ký Công ước về Đa dạng sinh học, bà Astrid Schomaker chia sẻ Lộ trình Yerevan đã được thông qua, và công việc tiếp theo là phải đi theo lộ trình này hướng tới năm 2030.

Lộ trình Yerevan đã trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận về việc đẩy nhanh hành động bảo tồn đa dạng sinh học từ năm 2026 đến năm 2030. Được phát triển thông qua quá trình xem xét toàn cầu, lộ trình ưu tiên các chiến lược đa dạng sinh học quốc gia mạnh mẽ hơn, cải thiện giám sát, tăng cường tài chính, chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực. Lộ trình này cũng nhấn mạnh sự phối hợp toàn diện của chính phủ và sự tham gia có ý nghĩa của người bản địa, cộng đồng địa phương, phụ nữ và thanh niên.

Hội nghị cũng đã bỏ phiếu quyết định tổ chức COP18 tại Quito, thủ đô của Ecuador, vào năm 2028.