Hội nghị 'Công Thương đưa thương mại điện tử về xã' mở kết nối trực tuyến hơn 1.000 điểm cầu

Chiều 11/11 tới đây, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì; Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử, TikTok Shop triển khai thực hiện.

Sự kiện nhằm góp phần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C đạt 20-22% trong năm 2026 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1568/QĐ-BCT.

Hội nghị "Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số" sẽ diễn ra vào 13h30' ngày 11/11/2026.

Theo kế hoạch, các mục tiêu trọng tâm gồm: Doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng 20 - 30%/năm; trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; 60% số xã và đơn vị hành chính tương đương có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

Để tăng cường sự tham gia của các địa phương, đặc biệt là cấp xã, phường, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, có thể kết nối hơn 1.000 điểm cầu trên toàn quốc.

Thông qua hội nghị, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nền tảng số có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương trên cả nước. Theo thống kê của Ban Tổ chức, đến nay đã có 26 Sở Công Thương đăng ký tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhiều địa phương có lãnh đạo Sở đăng ký tham dự trực tiếp, như: Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Khánh Hòa...

Trong công văn gửi Ban Tổ chức, Sở Công Thương Đồng Nai đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội nghị, nhất là định hướng gắn phát triển thương mại điện tử với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15.

"Đây là những nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử từ cấp cơ sở, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương và phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới", đại diện Sở Công Thương Đồng Nai cho biết.

Tại Hưng Yên, Sơn La, Lai Châu và Lạng Sơn, Cao Bằng, các Sở Công Thương đã chủ động ban hành công văn gửi UBND các xã, phường, đề nghị phối hợp đăng ký điểm cầu và tham dự hội nghị. "Đây là cơ sở để địa phương thúc đẩy hình thành, nhân rộng mô hình “Xã thương mại điện tử”, khai thác tiềm năng, lợi thế sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế từ cơ sở", các địa phương đánh giá.

Hiện Ban Tổ chức đang tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương các địa phương kết nối mời các xã, phường tham dự, đồng thời rà soát danh sách đăng ký, xác nhận số lượng điểm cầu và kiểm tra điều kiện kỹ thuật, hướng tới kết nối hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Sự hưởng ứng tích cực của các Sở Công Thương và chính quyền cấp xã không chỉ góp phần bảo đảm quy mô, hiệu quả tổ chức hội nghị mà còn cho thấy sự quan tâm của các địa phương đối với phát triển thương mại điện tử từ cơ sở.

Thông qua kết nối các cấp quản lý, địa phương và nền tảng số, hội nghị kỳ vọng tạo điều kiện để các xã, phường tiếp cận chính sách, chia sẻ mô hình hiệu quả và huy động nguồn lực hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước đưa thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.Link đăng ký tham dự hội nghị tại đây