Hội nghị cộng tác viên và bồi dưỡng nghiệp vụ 'Ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình'

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng chuyên môn VTV5, đại diện 24 cơ quan báo chí địa phương và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thời gian qua, công tác phối hợp sản xuất tin, bài thời sự giữa VTV5 với các cơ quan báo chí địa phương được triển khai thường xuyên, góp phần bổ sung nguồn thông tin từ cơ sở, nâng cao chất lượng nội dung các bản tin trên kênh Truyền hình tiếng dân tộc.

Báo và Phát thanh - Truyền hình Lai Châu là một trong những đơn vị cộng tác viên tiêu biểu được VTV5 tặng Giấy khen tại hội nghị.

Đóng góp vào thành công chung đó, Báo và Phát thanh - Truyền hình Lai Châu là một trong những "cánh tay nối dài" hiệu quả của VTV5 tại cơ sở. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên Lai Châu đã liên tục bám bản, bám biên giới để cung cấp hàng loạt tin tức, phóng sự nóng hổi về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, việc phối hợp sản xuất các chương trình truyền hình bằng tiếng dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì của Lai Châu đã trở thành điểm sáng, giúp mang đậm hơi thở cuộc sống, tâm tư và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với khán giả cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng nội dung, thống nhất định hướng phối hợp sản xuất trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí địa phương cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao tính thời sự, chiều sâu để tin bài sát thực tế và đáp ứng yêu cầu của dòng chảy công nghệ.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi nghiệp vụ, thống nhất định hướng và khung phối hợp sản xuất, đồng thời thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng tin bài thời sự, tuyên truyền trong tình hình mới.

Dịp này, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn trao tặng giấy khen cho các cộng tác viên của các cơ quan báo chí địa phương có những đóng góp tích cực trong công tác phối hợp sản xuất chương trình với Trung tâm. Đồng thời, các phóng viên, biên tập viên đã được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất tin, bài truyền hình. Khóa học giới thiệu các công cụ AI hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, xử lý tư liệu và xây dựng kịch bản, giúp đội ngũ làm báo vùng cao nâng cao năng lực công nghệ số, rút ngắn quy trình sản xuất nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, khách quan và trách nhiệm của người làm báo.