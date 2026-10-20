Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 1/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị đã tri ân đồng chí Lê Thành Đô, nguyên Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lò Thị Minh Phượng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các đồng chí: Cao Thị Tuyết Lan, Trần Quý Hùng, Tẩn Minh Long, Pờ Diệu Ninh, Mùa Chiến Thắng, Lưu Trọng Lư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhận hoa tri ân.

Phát biểu tri ân tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí kết thúc nhiệm vụ tham gia Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong thời gian qua. Những kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí sẽ tiếp tục được tập thể cấp ủy kế thừa, phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.