Hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu

Dự hội nghị có các đồng chí: Lương Xuân Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Trần Hùng Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu và các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Công tác Công đoàn cùng toàn thể người lao động của công ty.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố 3 quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh: thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu từ ngày 3/10/2026; công nhận 42 đoàn viên Công đoàn Việt Nam; công nhận Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Phạm Quang Đậu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 5 suất quà cho 5 người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên người lao động tiếp tục nỗ lực trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí Lương Xuân Trường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao các quyết định cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Xuân Trường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu chính thức được thành lập. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sớm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng chí Lương Xuân Trường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chúc mừng tại hội nghị.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu nhận nhiệm vụ, bày tỏ quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trở thành cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Lai Châu góp phần phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp; tạo điều kiện để người lao động được quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.