Hội nghị công bố quyết định kiểm tra Dự án quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên

Dự hội nghị có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND; lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn và Công ty cổ phần Kinh doanh xi măng miền Bắc.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh công bố Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đối với 2 dự án: quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra 2 dự án: quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên.

Theo Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 18/9/2026, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra hồ sơ, thực địa và việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện 2 dự án. Đồng thời, đánh giá, kết luận các nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn liên quan đến quá trình thi công Dự án quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị.

Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm rõ tình hình thực hiện các dự án, việc chấp hành các quy định pháp luật của các đơn vị liên quan; trên cơ sở đó đánh giá, kết luận những nội dung thuộc phạm vi kiểm tra theo quy định.