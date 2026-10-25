Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 738-QĐ/TU, ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Nguyễn Thành Đồng - nguyên Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Thành Đồng.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Phương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Đồng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời đề nghị đồng chí Nguyễn Thành Đồng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ xã; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Đồng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Khoa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - tân Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - tân Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương, nhanh chóng nắm bắt tình hình cơ sở, cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, cùng tập thể Đảng bộ xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tập thể lãnh đạo xã Mường Khoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thành Đồng.