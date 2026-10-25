Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Về phía xã có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cùng cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể xã Mường Kim.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 728-QĐ/TU về công tác cán bộ. Theo đó, điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Khải – thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim, nhiệm kỳ 2025–2030 từ ngày 23/10/2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, công tác điều động, luân chuyển cán bộ là hoạt động thường xuyên nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát huy năng lực của cán bộ ở các môi trường thực tiễn khác nhau.

Đồng chí Lê Thị Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Khải.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Quang Khải sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Kim giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Lê Thị Hường – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quang Khải – tân Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng chí Nguyễn Quang Khải – tân Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp hết sức mình cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Kim thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025–2030.